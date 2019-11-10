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祖克柏、蓋茲、彭博出列 美億萬富豪成選戰焦點

2019-11-10 11:26聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

美國民主黨總統參選人華倫和桑德斯提倡徵收富人稅，已引起美國富人反彈，近日共有16名富豪站出來發聲以表擔憂，他們勢必會竭盡所能影響2020年總統大選

華盛頓郵報報導，美國大約750位最富有者的政治和經濟實力，突然成為總統大選的熱點。

前紐約市長、億萬富豪彭博（Michael R. Bloomberg）8日在阿拉巴馬州登記參選2020年民主黨總統初選，成為對2020總統大選表露興趣的四名億萬富豪之一。

在他宣布參選的一個月前，民主黨參議員桑德斯表示美國不應該存在任何億萬富豪；而一周前民主黨參議員華倫也提出大幅提高「富人稅」計畫。

民主黨總統參選人準備對富人開刀，不但引發臉書創辦人祖克柏、微軟共同創辦人比爾蓋茲在有線新聞媒體上表示擔憂，也導致美國富人驚慌，他們和他們的財務顧問正在討論，如何為民粹主義民主黨人入主白宮做準備。

過去的總統選舉都涉及階級戰爭，不過很少有辯論是針對如此少數的群體。

紐約大學歷史學家納夫塔利（Timothy Naftali）表示，「這是有史以來第一次，美國全國性選舉討論億萬富豪的生活，而這是因為許多人開始意識到財富和機會的巨大差距」。

過去幾個月來，民主黨民粹主義左派與美國科技和金融界菁英的對抗，成為公眾目光焦點，不過，隨著上周彭博登記參選民主黨總統初選更加強烈了。美國股市創歷史新高，討論美國財富的累積與不均，成為2020大選辯論焦點。

這股反億萬富豪的民粹浪潮由華倫和桑德斯帶領，他們計畫大幅提升富人稅以改正數十年來不斷加劇的貧富不均，並且將稅收投入在健保、兒童照顧以及其他改善美國勞工階級的計畫。

不過，他們的計畫遭到許多億萬富豪強烈反對。至少16名億萬富豪近期針對民主黨民粹主義者可能造成的危害發聲，特別是富人稅。許多富豪擔憂極左派的政見會導致選票流向川普。

根據Rcode報導，世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）幾個月前就要求彭博考慮參選2020大選。

民主黨總統參選人準備對富人開刀，微軟共同創辦人比爾蓋茲表示擔憂。美聯社
民主黨總統參選人準備對富人開刀，微軟共同創辦人比爾蓋茲表示擔憂。美聯社
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臉書創辦人祖克柏反對民主黨總統參選人大幅加徵富人稅的主張。美聯社
臉書創辦人祖克柏反對民主黨總統參選人大幅加徵富人稅的主張。美聯社
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民主黨桑德斯總統大選

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