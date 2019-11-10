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紐時：是這樣嗎？微軟蓋茲說富人稅影響創新和成長

2019-11-10 10:55聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報網站8日刊出社論「美國富豪緊張了」，駁斥微軟執行長蓋茲（Bill Gates）近日有關提高富人稅可能不利經濟成長及創新的說法，且引用蓋茲過去曾說的「富人應多繳稅」，呼籲他言行合一。

紐時說，蓋茲1975年創辦微軟時，美國個人收入的最高邊際稅率是70%，資本利得及企業收入稅都高於現在，然而當時的稅制並未打消他的投資念頭，也未勸阻投資人向微軟挹注資金。現在蓋茲和其他美國富豪對民主黨總統參選人華倫（Elizabeth Warren）提出的富人稅計畫發出警告，說此舉不只不利於富人，也不利於美國其他人。

蓋茲上周三（6日）說，向富人大幅增稅將縮減經濟成長。摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）向財經媒體CNBC抱怨，華倫對富人的言辭「刺耳」，他還說：「有些人會說那是在誹謗成功人士。」

紐時在文中釐清以下幾件事：

1. 相較於半世紀之前，如今美國最富者的稅率遠比過去低。1961年時，美國最高收入者的聯邦、州及地方稅率，平均是51.5%。根據法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）等人去年發表的一項研究，2011年美國最高收入者的稅率僅33.2%。

2. 美國聯邦政府現在需要大筆經費，在基礎建設、教育及社會安全網等項目進行重要投資。數十年來的多次減稅已使政府負債累累：美國財政部在10月1日起的這個會計年度，預定將借款1兆美元以上。要解決聯邦政府財源，向富人徵收更多稅是必需的解方之一。

3. 蓋茲擔心，華倫所提富人稅的增幅會阻礙創新、投資及經濟成長，但現有數據指出，徵稅只對創新稍有影響。許多專家至今未能全盤了解造成創新的因素，但稅收的影響，不如教育、研究、始終如一的法律系統等。過去40年來美國三度為了創新、投資及經濟成長而減稅，最近一次就是2017年川普總統任內實施，國際貨幣基金今年已判定，那項減稅未收實利。

4. 一項針對美國專利持有人所做的研究發現，創新者多半來自富裕家庭，他們在創新者社區成長、接受過數學及科學方面的高品質教育，蓋茲本人就符合這套說法：他生在富裕人家，且獲最佳教育。這項研究意謂：由稅收資助的公共投資，可讓更多孩子受惠於蓋茲年輕時所享受的那些優勢。

紐時在社論中說，蓋茲一度表示，他可能會被課1000億美元的稅（約台幣3兆元），但華倫陣營估算，按她提出的富人稅計畫，蓋茲明年將繳稅63.79億美元（約台幣1956億元），這筆金額還不到蓋茲去年從各種投資中賺得的數額。也就是說，蓋茲還是很可能越來越富有。

蓋茲曾說，他認為富人應該繳更高的稅，但他6日的發言與此相違。他可以撤回自己的誇大發言，如實陳述更多細節，展現他對多繳稅是認真的。

微軟創辦人蓋茲。圖為蓋茲現身Netflix紀錄片「蓋茲之道：疑難解法」的畫面。美...
微軟創辦人蓋茲。圖為蓋茲現身Netflix紀錄片「蓋茲之道：疑難解法」的畫面。美聯社
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