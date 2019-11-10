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美國1%富豪財富暴增 即將超越中產和中上階級總和

2019-11-10 09:50聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

彭博資訊報導，美國歷史性的經濟擴張使美國前1%的富豪口袋更深，其擁有的財富幾乎與中產階級和中上層階級的加總一樣多。

根據聯準會數據，在過去十年中，美國收入最高的前1%家庭在股市中獲得豐厚回報，以至於他們現在控制著美國公營和私營企業一半以上的股權，如此最佳的投資組合讓美國這群菁英吞噬的餅越來越大。

收入前1%的富豪今年第二季擁有約35兆4000億美元資產，與收入前10%到50%的數千萬人口持有的36兆9000美元資產相差無幾，這些群體大部分為中上階級或中產階級。

總部位在亞特蘭大、專門為高淨資產投資人服務的投資公司Lakeview Capital Partners首席市場策略師柯拉維托（Stephen Colavito）表示，受低利率影響，一般人無法從存款憑證和其他被動投資中獲得很大回報，因此將資金投入股市，並支撐整個市場。

這些投資讓富豪有資格將資金投入不對外公開的避險基金和私募股權基金。許多這類基金需要500萬美元的投資金額才有資格投資。柯拉維托說，「富人得到的越多，手上握有的機會也會越多」。

也許不久之後，美國前1%富豪的總資產就會超過中產階級和中上層階級的總和。最富裕家庭財富今年第二季增長6500億美元，而收入前10%到50%族群的財富增長2100億美元。

就目前來說，收入不到前1%，但在前10%的富裕階層仍握有最大的財富分配，坐擁42兆6000億美元資產，這群人雖然有錢，但不算是超級富豪

而最下層的50%美國家庭，僅持有6.1%美國資產，負債卻占了美國總負債的35.7%。

年齡在財富結構中也扮演重要角色，最近有年輕人嘲笑美國老年人與現實脫節或心態保守，「Ok boomer」（好吧，嬰兒潮世代）成為社群媒體流行語。嬰兒潮世代指的是現年55到73歲之間的人。然而截至第二季，這群人擁有的財富是千禧世代的11倍。

美國前1％富豪坐擁的財富幾乎與中產階級和中上層階級的加總一樣多。歐新社
美國前1％富豪坐擁的財富幾乎與中產階級和中上層階級的加總一樣多。歐新社
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嬰兒菁英超級富豪

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