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美國總統若換華倫當 FAANG股只有這支最安全

2019-11-09 23:33經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

角逐民主黨總統候選人提名的美國參議員華倫（Elizabeth Warren）呼聲愈來愈高，許多科技股投資人也愈來愈憂心，擔心華倫若成為下屆美國總統並兌現分拆矽谷科技巨人的競選政見，將不利美國科技股未來走勢。但分析師指出，至少有一檔科技股免受威脅，可以安心抱著。

分析師指出，美國五大網路與資訊科技股「FAANG」（包括臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google）中，唯有串流影音巨人Netflix可豁免於華倫拿大型科技公司開刀的威脅。Netflix陷入的一些劣勢，包括串流市場競爭加劇，反而可當作避開政治和法規監管壓力的擋箭牌。

Forrester科技業分析師Jim Nail說：「目前為止，Netflix尚未陷入其他FAANG股遭遇的麻煩。Netflix沒在做廣告，也沒像其他公司那樣使用用戶個資。」

而且，可能也無法指控Netflix市場壟斷勢力太強大，因為對手服務如Apple TV+、Disney+和NBCUniversal的Peacock陸續推出，市場競爭勢必加劇。

華倫今年3月在一篇部落格貼文中提議分拆Google、臉書和亞馬遜，不久接受The Verge訪問時，也表示蘋果公司也應分拆，不該一面經營App Store又在上面銷售自己的應用程式（App）。

有關亞馬遜、蘋果、臉書和Google被控從事反競爭行為的申訴，已引起華府決策官員注意。司法部7月正式啟動對美國大型科技公司的反托辣斯調查，雖未指明是哪些公司，但表示將調查的市場正好是這些公司擁有支配地位的領域。

但至少就目前而言，這些顧慮對Netflix都還不是問題。

Nail說：「目前來看，Netflix對消費者而言沒什麼不好。既以非常低的價格提供許多的內容，而且Netflix許多的內容或許是傳統影視製作公司不會做的。所以，Netflix為消費者提供更多的選擇，而國會議員和主管當局通常認為，消費者有更多選擇是好事一樁。我不認為Netflix有任何理由成為箭靶。」

美國五大網路與資訊科技股「FAANG」中，唯有Netflix這支股票，能豁免於政...
美國五大網路與資訊科技股「FAANG」中，唯有Netflix這支股票，能豁免於政治人物和監管機關對大型科技公司開刀的威脅，至少目前看來是如此。路透
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