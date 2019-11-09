美國總統若換華倫當 FAANG股只有這支最安全

2019-11-09 23:33 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



角逐民主黨總統候選人提名的美國參議員華倫（Elizabeth Warren）呼聲愈來愈高，許多科技股投資人也愈來愈憂心，擔心華倫若成為下屆美國總統並兌現分拆矽谷科技巨人的競選政見，將不利美國科技股未來走勢。但分析師指出，至少有一檔科技股免受威脅，可以安心抱著。

分析師指出，美國五大網路與資訊科技股「FAANG」（包括臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google）中，唯有串流影音巨人Netflix可豁免於華倫拿大型科技公司開刀的威脅。Netflix陷入的一些劣勢，包括串流市場競爭加劇，反而可當作避開政治和法規監管壓力的擋箭牌。

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Forrester科技業分析師Jim Nail說：「目前為止，Netflix尚未陷入其他FAANG股遭遇的麻煩。Netflix沒在做廣告，也沒像其他公司那樣使用用戶個資。」

而且，可能也無法指控Netflix市場壟斷勢力太強大，因為對手服務如Apple TV+、Disney+和NBCUniversal的Peacock陸續推出，市場競爭勢必加劇。

華倫今年3月在一篇部落格貼文中提議分拆Google、臉書和亞馬遜，不久接受The Verge訪問時，也表示蘋果公司也應分拆，不該一面經營App Store又在上面銷售自己的應用程式（App）。

有關亞馬遜、蘋果、臉書和Google被控從事反競爭行為的申訴，已引起華府決策官員注意。司法部7月正式啟動對美國大型科技公司的反托辣斯調查，雖未指明是哪些公司，但表示將調查的市場正好是這些公司擁有支配地位的領域。

但至少就目前而言，這些顧慮對Netflix都還不是問題。