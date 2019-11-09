貿易戰擔憂緩解 資金湧入股票基金

2019-11-09 22:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



隨著美中貿易情勢似乎漸趨樂觀，加上低利率使投資人的風險胃納恢復，資金湧入全球股票基金的速度達到近兩年來最快。

據EPFR Global統計，截至6日為止的一周內，投資全球股票的共同基金和指數型股票基金（ETF），共吸引75億美元資金，是2018年1月最後一周來最大的單周資金流入。

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這波資金流入有助解釋全球股市過去這一周來為何大漲，美股標普500指數周五（8日）再創新高，富時全球指數也漲回到接近2018年的紀錄高點。投資人對美國和中國大陸可能在目前討論的部分貿易協議中解除部分關稅的報導，反應正面。

除了貿易戰擔憂緩解之外，Leuthold集團首席投資策略師波爾森表示，正面的經濟數據（例如上周的美國就業報告）也同樣帶動這波轉向風險資產的資金轉移。

他說：「主要的催化劑是經濟數據好轉」，「各資產類別市場間正傳達出相當一致的訊息，那就是活動正在增加。如果你還以為是今年漲最多的黃金、債券和防禦型股票，那情況真的已經變了。」

Edward Jones投資策略師理察森則說，全球同步的貨幣政策寬鬆，已增加了全世界長期維持低利率的可能性，幫助穩固投資人對股票等風險資產的胃納。