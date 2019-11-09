親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

挪威選手戴冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠會來還願

王金平同台吳敦義 不顧反對力挺列不分區安全名單

貿易戰擔憂緩解 資金湧入股票基金

2019-11-09 22:25經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

隨著美中貿易情勢似乎漸趨樂觀，加上低利率使投資人的風險胃納恢復，資金湧入全球股票基金的速度達到近兩年來最快。

據EPFR Global統計，截至6日為止的一周內，投資全球股票的共同基金和指數型股票基金（ETF），共吸引75億美元資金，是2018年1月最後一周來最大的單周資金流入。

這波資金流入有助解釋全球股市過去這一周來為何大漲，美股標普500指數周五（8日）再創新高，富時全球指數也漲回到接近2018年的紀錄高點。投資人對美國和中國大陸可能在目前討論的部分貿易協議中解除部分關稅的報導，反應正面。

除了貿易戰擔憂緩解之外，Leuthold集團首席投資策略師波爾森表示，正面的經濟數據（例如上周的美國就業報告）也同樣帶動這波轉向風險資產的資金轉移。

他說：「主要的催化劑是經濟數據好轉」，「各資產類別市場間正傳達出相當一致的訊息，那就是活動正在增加。如果你還以為是今年漲最多的黃金、債券和防禦型股票，那情況真的已經變了。」

Edward Jones投資策略師理察森則說，全球同步的貨幣政策寬鬆，已增加了全世界長期維持低利率的可能性，幫助穩固投資人對股票等風險資產的胃納。

美國聯準會（Fed）上周再降息一碼，主席鮑爾雖暗示考慮暫停寬鬆周期，但也強調未來升息的門檻很高。歐洲央行已承諾採取積極刺激措施，包括從11月起每月購債200億歐元。

美中貿易談判的樂觀和全球央行的紛紛降息，使投資人大舉將資金轉向股票基金。 路透
美中貿易談判的樂觀和全球央行的紛紛降息，使投資人大舉將資金轉向股票基金。 路透
分享

標普

相關新聞

中國的東西都不好？蓋茲：這種想法是瘋狂的

2019-11-09 17:21

微軟日本推一週工作四天》縮減工時對企業和勞工的隱憂是什麼？

2019-11-09 15:24

父母消費7.8萬的小孩才能見耶誕老人 倫敦哈洛百貨挨轟

2019-11-09 14:41

國際財經市場一周回顧

2019-11-09 13:50

嗶支付? 德國人獨鍾現金

2019-11-09 13:50

現金式微 澳洲鑄幣廠硬幣銷售收入暴跌

2019-11-09 13:50

擁抱無現金社會！澳洲鑄幣廠硬幣銷售收入暴跌

2019-11-09 09:59

新興股強漲 小摩唱旺後市

2019-11-09 02:56

美債大跌 低接買盤進場

2019-11-09 02:56

印度債信展望 穆迪調降

2019-11-09 02:56

日拚經濟 要擴大公共支出

2019-11-09 02:53

美可能和智利合辦APEC 馬國外長不贊同

2019-11-09 00:01

LVMH市值超越2,000億歐元 躋身歐洲市值最高企業行列

2019-11-08 23:33

美企獲利增幅 華爾街調降

2019-11-08 03:18

亞洲科技業景氣觸底 有影

2019-11-08 03:18

德Q3經濟衰退成定局

2019-11-08 03:18

鋼鐵業龍頭 下修全球需求

2019-11-08 03:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

法文化部高官下藥 女性應徵者尿急被迫在他面前尿尿

2019-11-09 08:54

小學老師穿奧黛「仙氣爆棚」 網瘋喊：想重讀

2019-11-09 15:31

傻眼！法國女子永居魁北克被拒 理由是法語不夠好

2019-11-09 09:35

美中同意取消加徵關稅？ 川普否認

2019-11-09 00:25

會噴鼻血！UNIQLO推連身發熱衣 網美一穿羞喊「好色」

2019-11-09 14:23

川普打臉北京 關稅角力為美中談判添變數

2019-11-09 07:39

淫魔愛「華女守密」 2年後她才敢講被強暴

2019-11-09 13:07

玻利維亞大選暴亂 女鎮長遭示威者私刑

2019-11-08 23:56

電子支付時代來臨！德國人卻對現金情有獨鍾

2019-11-09 11:05

越南將檢查大陸進口手機內建地圖app 看南海有無九段線

2019-11-08 22:52

京都動畫縱火犯醫院應訊 稱橫豎會死刑

2019-11-09 12:25

撤關稅？ 川普打臉中方「我還未同意」

2019-11-09 13:33

東奧主場館挖出187副骸骨 窺見江戶時代家暴

2019-11-09 19:11

白宮內部不同調？美中關稅協議 添變數

2019-11-09 00:53

牆倒30周年／7部受「柏林圍牆」啟發的電影

2019-11-09 10:00

南韓2025年廢除菁英高中 改善社會不平等

2019-11-08 23:30

美債大跌 低接買盤進場

2019-11-09 02:56

彭博登記參加民主黨總統初選 川普譏他「小麥可」

2019-11-09 10:52

美可能和智利合辦APEC 馬國外長不贊同

2019-11-09 00:01

彈劾公開聽證下週登場 川普恐迎電話門未爆彈

2019-11-09 16:52

匿名新書狠批川普 亂發推文如「沒穿褲的阿伯」

2019-11-09 10:23

影／迴避記者提問 智利女市長受訪竟當眾落跑

2019-11-09 12:02

自行吸收！澳洲：明年7月起禁止出口可回收垃圾

2019-11-09 14:48

影／道路兩旁都在燒！澳洲野火2死7失蹤 百餘建築被毀

2019-11-09 10:15

澳洲野火惡化 一天近百場大火

2019-11-08 23:53

川普：美國尚未完全同意中國提出的取消部分關稅要求

2019-11-08 23:23

中國的東西都不好？蓋茲：這種想法是瘋狂的

2019-11-09 17:21

南海九段線爭議延燒 越南將檢查從大陸進口手機

2019-11-09 00:04

初代「萬寶路牛仔」過世 一生不抽菸、享壽90歲

2019-11-09 14:40

全球首例 登革熱疑透過性行為傳染

2019-11-09 11:58

柏林圍牆倒了 陸防火牆何時倒 評論家：港台新疆是重點

2019-11-09 21:15

彭博提交報名資料 登記參選美國總統

2019-11-09 09:18

怕民主黨不夠力…億萬富豪彭博 擬參選美總統

2019-11-09 00:00

LVMH市值超越2,000億歐元 躋身歐洲市值最高企業行列

2019-11-08 23:33

父母消費7.8萬的小孩才能見耶誕老人 倫敦哈洛百貨挨轟

2019-11-09 14:41

日皇即位遊行10日登場 夾道民眾禁用自拍棒

2019-11-09 16:30

法學者：馬克宏訪中任務成功 國民黨立場模糊失民心

2019-11-09 06:49

23年前德州謀殺案大逆轉 死囚行刑前11小時 真兇曝光了

2019-11-09 13:12

擁抱無現金社會！澳洲鑄幣廠硬幣銷售收入暴跌

2019-11-09 09:59

柏林圍牆倒塌30周年 德與東歐數國同慶

2019-11-09 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top