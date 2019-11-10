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平息示威 智利將提高企業稅負

2019-11-10 02:12聯合報 路透

智利政府與反對黨國會議員達成協議，將取消原定改革企業稅稅制以鼓勵投資的計畫，改而提高國內富人和企業的稅負，盼藉此平息數周來因生活成本升高和社會不公爆發的示威活動。

智利

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