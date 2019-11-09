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美股全面再創新高 投資人甩開貿易憂慮 看好經濟回春

2019-11-09 19:40經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市四大指數周五全面收在歷史新高，投資人擺脫美中貿易戰互相矛盾的進展，反而對經濟景氣愈來愈有信心。

美股周五開盤時，美國總統川普表示，他並未如中國所期望地同意撤回關稅，形同否認美中官員表示第一階段協議將承諾雙方會分階段取消關稅的說法。

不過，美股終場仍穩住陣腳，收盤站在平盤之上，除標普500指數和道瓊工業指數繼續攀高，那斯達克也再創歷史新高。標普500指數一周漲0.9%，已連漲五周。道瓊工業指數一周漲333.88點，那斯達克漲1.1%。費城半導體指數漲2.8%，已連漲三周，再創新高。

Inverness Counsel 首席投資策略師克里斯基表示，「如今市場的心理是在年底之前終會有協議，就算只是局部性協議。」 Bensignor集團創辦人賓塞諾說：「可見雙方能一起談定事情，有在做事就是好進展。」

部分投資人表示，他們正密切留意債市，做為美股接下來走向的線索。美國公債殖利率周五漲到1.930%，是7月31日以來最高，這個走勢扭轉了今年來股債市同漲的現象。

Thornburg 投資管理公司執行長布雷迪（Jason Brady）說：「我更加關注債券殖利率。在我看來，利率和公債是資金布局的指標。他們引導資金輪動。」

投資人轉出傳統安全投資的最新現象是，據德銀證券估計，全球負殖利率債券總額最近幾周下降45億美元至12.5億美元。本周短天期債券殖利率2018年11月來首度降到低於到期日更長的殖利率，也緩和經濟可能衰退的疑慮。

摩根大通策略主管克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）指出，景氣循環股和價值股會因殖利率上揚持續保有吸引力，因為這兩類反映的是經濟前景好轉。

投資人表示，他們正密切留意債市，做為美股接下來走向的線索。歐新社
投資人表示，他們正密切留意債市，做為美股接下來走向的線索。歐新社
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美股標普

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