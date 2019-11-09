無懼抖音遭審查 大陸App仍在美國賺進大把鈔票
2019-11-09 18:27
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
最新資料顯示，中國大陸開發的App正在美國消費者身上賺進數百萬美元，凸顯大陸大型企業即便遭逢美國更嚴格的檢視，仍擴大全球勢力範圍。
根據行動App研究公司Sensor Tower編纂的數據，美國用戶第3季在大陸公司開發或注資的App上共支出7.45億美元，占前百大App總營收34.3億美元的22%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
Sensor Tower的數據僅檢視蘋果及Google應用程式商營收前百大App，在這當中大陸App占了25個名額，高於去年同期的21個。手機用戶支出年增逾65%，而大陸App營收所占的比率也提高。
儘管美中貿易戰仍持續、對大陸科技的監管也日益嚴格，大陸App仍在美國市場獲益。短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動2017年收購Musical.ly後隨即關閉，並將用戶轉到TikTok，此事據悉已引來美國海外投資委員會（CFIUS）關切，著手調查是否有潛在國家安全風險。
不過遊戲產業顧問Kantan Games執行長托托表示，美國用戶可能根本沒注意到使用的App來自大陸，且一般消費者也不在意這一點。
留言