馬斯克舌戰特斯拉大空頭 邀參訪還贈短褲！
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與避險基金綠光資本經理人安霍恩（David Einhorn）8日言辭交鋒變得更火爆，馬斯克以「獨角獸先生」稱呼這位放空特斯拉股票的知名投資人，還承諾送上短褲諷刺其放空操作，安霍恩也毫不客氣質疑特斯拉財務報表不實。
導致雙方唇槍舌劍的導火線是，安霍恩7日在致投資人信上和法說會中痛批特斯拉，指稱這家電動車公司「會計手法一直很有創意，但我們相信，就結構而言，還是不賺錢」，並宣稱「我們仍在放空」。
回應安霍恩的批評，馬斯克在推特上稱呼這位基金經理人為「獨角獸先生」（Mr. Unicorn）—安霍恩（Einhorn）的德語譯義—並指出安霍恩「許多指控都與事實不符」，但未詳述。
馬斯克並且邀請安霍恩到特斯拉工廠參訪，宣稱投資人會感謝他讓安霍恩對特斯拉的看法「變聰明」。
這位特斯拉執行長還承諾，將致贈安霍恩「超短短褲（short shorts）作為一個小禮物，助你度過艱困時局」。言下之意嘲諷安霍恩放空（short）特斯拉股票蒙受虧損。
今年來特斯拉股價上漲1.3%，但第4季迄今股價已彈升41.5%，主因是上月發布的第3季財報表現令投資人驚喜。一些放空該股的人士自6月以來結清放空部位，空頭回補買盤也為特斯拉股價反彈推波助瀾。
相形之下，安霍恩的綠光資本基金去年大跌34%，是歷來績效最差的一年；今年來報酬率15.2%，但8月下跌4.9%。
安霍恩8日在推特上貼出公開信，對馬斯克反唇相譏：「事實是，我們對貴公司的財務報表更有興趣，也有許多疑問。」
安霍恩還表示，他欣然接受參訪特斯拉工廠之邀，因為這讓他有機會對特斯拉有更進一步的了解，但話鋒一轉，又指稱先前對特斯拉投資人關係團隊提出的訪問請求遭拒。
安霍恩提議，或許上門拜訪特斯拉時，「可與貴公司財務長Zach Kirkhorn談談」。他接下來繼續質疑特斯拉的應收帳款餘額仍高，「諸如此類，我們有太多的疑問」。
這不是馬斯克第一次表示要送短褲給安霍恩。安霍恩曾在8月的推文貼出皺巴巴的短褲照片，謝謝馬斯克「信守諾言」送他短褲，但諷刺說這些短褲「有一些製造瑕疵」，暗諷特斯拉電動車之意不喻而明。
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