隱藏貼文按讚數 Instagram測試擴及美國

2019-11-09 21:02 中央社 舊金山8日綜合外電報導



圖文分享社群網站Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）今天表示，隱藏貼文「讚數」的測試將在下週擴及到部分美國用戶，希望這項舉措能讓用戶更專注在貼文內容上。

莫瑟里在推特（Twitter）發文指出：「注意！我們今年已經在數個國家展開測試，讓Instagram用戶貼文按讚數僅限於自己才能看到。我們下週將擴大這些測試的範圍，包含一小部分美國用戶。」

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法新社報導，社群網站臉書（Facebook）9月證實，正嘗試不再公開顯示貼文獲得多少「讚數」。這項改變可能減輕用戶想透過照片、影片、內文贏得認可的壓力，並讓他們更專注在貼文內容上。

臉書旗下的Instagram今年稍早就宣布，在數個國家測試隱藏貼文讚數及影片觀看次數，用戶依然可以看到自己貼文讚數，但其他用戶無法看到。

根據推特產品業務負責人貝克波爾（KayvonBeykpour），推特也試著隱藏讚數及轉推次數。

但推特發現，用戶看不見數字時，人們的參與程度會降低。貝克波爾今年稍早在推特舊金山總部的記者會表示：「當你移除參與指標後，民眾的參與度就會降低。」