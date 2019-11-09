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男友虐童她知情不報！男方獲假釋、她遭重判坐15年牢

2019-11-09 17:05聯合報 編譯梁采蘩／即時報導

美國奧克拉荷馬州一對男女涉及一宗虐童案被捕，動手打小孩的男友因認罪而獲得假釋、免去牢獄之災，但女子卻因為對警方知情不報、姑息男友虐童而遭到重判30年，直到本周五才因獲得減刑而出獄，結束長達15年的監獄生活。

CNN報導，2004年霍爾（Tondalao Hall）帶著她兩名小孩就醫，她的小女兒才3個月大就遭人施暴，肋骨與股骨皆出現骨折。經醫院通報後，霍爾與當時男友因虐童被捕。

2006年，霍爾男友被拘留了兩年，最後承認兩項施暴罪。法院將他判刑卻給予假釋，讓他恢復自由之身。但霍爾就沒這麼好運，她坦承坐視家暴發生而認罪，被重判30年刑期；當局說是因為她未向警方通報男友虐打小孩。2018年霍爾申請減刑被拒，直到上個月再度申請，才獲得該州假釋委員會投票通過推薦。

霍爾的兒子表示這對他們家而言是一大驚喜，他們本來以為母親不會這麼快獲釋。8日步出監獄時，霍爾與家人相擁而泣，現年35歲的她表示感謝上帝，她「受到祝福、滿懷謙卑」。

奧克拉荷馬州推行獄政改革，日前才釋放超過460名非暴力囚犯，是美國史上最大規模的集體減刑措施，希望藉此讓人滿為患的監獄減輕負擔，同時也讓罪刑較輕的更生人提早展開第二人生。

美國奧克拉荷馬州一對男女涉及一宗虐童案被捕，動手打小孩的男友因認罪而獲得假釋、免...
美國奧克拉荷馬州一對男女涉及一宗虐童案被捕，動手打小孩的男友因認罪而獲得假釋、免去牢獄之災，但女子霍爾（Tondalao Hall）卻因為對警方知情不報、姑息男友虐童而遭到重判30年，直到本周五才因獲得減刑而出獄。8日步出監獄時，霍爾與家人相擁而泣，現年35歲的她表示感謝上帝，她「受到祝福、滿懷謙卑」。CNN
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虐童假釋監獄

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