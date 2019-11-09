中國的東西都不好？蓋茲：這種想法是瘋狂的

2019-11-09 17:21 世界日報 中國新聞組／北京9日電



美國微軟公司創始人比爾蓋茲(Bill Gates)認為，美國政府應客觀對待中國的產品，「並不應該這麼多疑」。 圖／法新社 分享 facebook

美國微軟公司創始人比爾蓋茲(Bill Gates)，日前談及自己對美國封殺華為、以及對中國科技產採敵對防備的看法，形容「來自中國的東西都不好」的想法是瘋狂的，美國政府應客觀對待中國的產品，「並不應該這麼多疑」。

觀察者網報導，華為心聲社區公布了一段比爾蓋茲在紐約一個論壇上的談話。比爾蓋茲表示，「來自中國的東西都不好」或「來自美國的東西都不好」的想法都是瘋狂的。他說：「如果你這麼偏執多疑，天吶，想想看。世界上有沒有任何一個軟體是你願意信任的？」

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比爾蓋茲進而提出一個問題：「那華人員工呢？如果你這麼偏執多疑，那如果一個程序員的祖母，或者曾祖母是中國人，試著想想吧，我的天，你怎麼看待他的代碼？」

比爾蓋茲表示，在他看來，華為的設備究竟有沒有被用於竊聽，應該接受客觀的測試；如果狹隘地認為只要是來自中國的東西就都是不好的，或者只要是來自美國的產品，譬如飛機引擎、軟體等就存在安全隱患，那豈不是太瘋狂了？「你該如何說服中國購買美國的飛機引擎？飛機引擎裡有各種各樣的軟體，你可以發一條奇怪的指令，命令引擎熄火。」

報導指出，針對華為屢次遭美國政府質疑安全的問題，比爾蓋茲建議，「當我們被質疑Windows產品中是否含有和國家安全局（NSA）相關的東西時，我們把Windows的源代碼交給政府。然後他們可以看源代碼，並和我們的發貨做比對。我們建立了開放性，讓他們足夠滿意。」「華為也可以這樣做」。