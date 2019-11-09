微軟日本推一週工作四天》縮減工時對企業和勞工的隱憂是什麼？

2019-11-09 15:24 商業周刊 洪婉恬／商業周刊



圖擷自 日本マイクロソフト株式会社 分享 facebook

摘要 1.微軟日本8月試行一週工作四天，最新報告出爐：生產力不減，反增加40%。 2.專家認為，縮減工時仍存在隱憂：員工上班壓力可能更大，且中小企業不一定適合。

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「做四休三」不扣薪，讓大批網民好羨慕，因為微軟日本的2300名員工證明，或許這能創造勞資雙贏。

今年8月，微軟日本連續5個週五休假，結果在這個加班文化與過勞問題盛行的國家，縮短工時後生產力不減反增：相較去年同期，生產力激增40%，員工滿意度更高達92%。除了週末變長，公司還提供最高10萬日圓（約合新台幣2.8萬）的家庭假期補貼。

值得注意的是，生產力是以平均每名員工產生的營收做為衡量基準。微軟稱，業績提高，部份可歸功於會議時間及方式也跟著改變。

由於每週工時縮短，會議時間上限從60分鐘調整為30分鐘，幾乎一半會議都遵循，且出席人數還限制只能五名。

微軟日本表示，通常沒有理由開會開到1個小時，也沒必要把同個團隊的人都「綁架」在會議上。他們認為，需要改變時間管理的模式，因此敦促員工多使用協作溝通管道，而不是「浪費」電子郵件和會議。

員工希望縮短工時，並不主要出自「不想工作」

「這是死線（deadline）的力量。」生產力顧問Rashelle Isip告訴《FOX Business》，許多人都有「拖延症」的毛病，但當工作日也有「死線」的時候，這種硬性規定就能幫助集中精力完成任務。

OECD研究表明，當每週工作超過48小時後，生產力就會隨之下降。《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）發表的實驗也顯示，員工每天平均工時若從8小時減至6小時，能提高工作效率。

不過，員工追求少上班一天，純粹只是因為「不想」工作嗎？

去年Workforce Institute at Kronos進行一項調查：「如果薪資固定不變，那您一周想工作幾天？」選項之一就是「0天」，但只有4％的受訪者選擇這個答案。最大一部分、達34％的人表示希望做四休三。「這很重要，因為它證明了人是想工作的。」

「做四休三」，或可緩解職業倦怠

工作場域分析師Dan Schawbel在美國公共廣播電台（NPR）報導中提到，現在員工更傾向關注的「福利」，是工作彈性。「尤其年輕一代，比起額外收入，更注重工作與生活平衡（work-life balance）。」WeCruitr創辦人兼執行長Jack Kelly在《富比世》撰文中亦認同這個現象。

Schawbel認為，彈性工時和每週4個工作天，對雇主而言能緩解員工的「職業倦怠危機」。畢竟，科技在彈性工時的議題上，更像是把雙面刃：雖然在家辦公變得容易，卻也讓員工踏出辦公室後，更難擺脫工作。

縮減工時隱憂：上班壓力更大、中小企業不一定適合

其實在微軟日本之前，紐西蘭信託投顧公司Perpetual Guardian就展開過8週的類似實驗：一週工作30小時，但可領到37.5小時的工資。結果顯示，員工生產力提高20％、工作生活平衡度提高45％，於是去年10月，週休3日成為該公司的永久制度。

然而，縮減工時可能導致上班壓力更大。員工可能會為了把變長的週末發揮到極致，反而讓4個工作天高度緊繃，且一旦做四休三成為常態，就更難以達到像微軟日本產能激增40％的成績。

Jack Kelly提醒，雖然企業「做四休三」或能成為吸引高質量人才的一大誘因，但如何在此人力營運下維持服務品質，業務流程需要更細緻規劃。因此，以做四休三而言，基於員工規模差距，大公司會比中小企業更具優勢。

《華盛頓郵報》也提及外界對此警告：「做四休三」可能使員工薪資減少，進而損害競爭力，因此更理想的方式，是「溫和推動」減少工時，而非明文規定工時上限。

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