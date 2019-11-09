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父母消費7.8萬的小孩才能見耶誕老人 倫敦哈洛百貨挨轟

2019-11-09 14:41聯合報 編譯田思怡／即時報導

耶誕老人承諾在耶誕夜去拜訪每個乖小孩，但是在倫敦的哈洛百貨公司（Harrods），父母至少要消費2000英鎊（台幣7萬7700元），小孩才能進入鑲滿施華洛世奇（Swarovski）水晶的耶誕老人的家。

英國衛報報導，這家有170年歷史的老字號百貨公司用消費金額限制顧客拜訪耶誕老人，被批評簡直就像「偷走耶誕節的鬼精靈」。

許多老顧客每年都帶家人去耶誕老人的家，在顧客表達不滿後，哈洛百貨同意今年改變政策，允許160個消費未達2000英鎊家庭的小孩進入。

從11月15日開始，耶誕老人有4400個約會，每次10分鐘，意味富人家將占據耶誕老人96.4%時間。

40歲的布朗（James Browne）在他兒子托比還是嬰兒時，每年都帶兒子去哈洛百貨耶誕老人的家，托比今年已15歲。

布朗說：「哈洛的行徑有如偷走耶誕節的鬼精靈，喪失了過耶誕節的真正意義，向耶誕節的商業化屈服。拜訪耶誕老人的機會不應該只保留給那些幸運的人，他們能經常逛百貨公司並花大把鈔票。」

布朗說，他和妻子海倫每年都會帶四個孩子去哈洛百貨耶誕老人的家，除了托比外，還有13歲的奧利佛、8歲的雅各和5歲的瑪蒂達，而這項家庭傳統被哈洛百貨的貪婪給毀了。

他說，哈洛百貨1955年開始讓顧客免費拜訪耶誕老人的家，如今耶延老人的慈善已變質，成為生財的場所。

哈洛百貨有一組10位耶誕老人，在耶誕老人的家內，同時會有三位耶誕老人分散在三個不同的區。每名小孩收費20英鎊（台幣770元），從15日開始到耶誕夜，哈洛百貨至少收入8萬4800英鎊（約台幣330萬元）。

倫敦哈洛百貨公司的耶誕老人的家。取自官網
倫敦哈洛百貨公司的耶誕老人的家。取自官網
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父母消費7.8萬元的小孩才能進入哈洛百貨公司的耶誕老人的家。取自官網
父母消費7.8萬元的小孩才能進入哈洛百貨公司的耶誕老人的家。取自官網
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父母消費7.8萬元的小孩才能進入哈洛百貨公司的耶誕老人的家。取自官網
父母消費7.8萬元的小孩才能進入哈洛百貨公司的耶誕老人的家。取自官網
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耶誕節

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