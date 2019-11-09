擁抱無現金社會！澳洲鑄幣廠硬幣銷售收入暴跌

2019-11-09 09:59 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



英國衛報報導，澳洲走向無現金的社會，澳洲皇家鑄幣廠的硬幣產量近年直線下降，與去年相比，今年硬幣銷售收入下滑逾30%。

澳洲皇家鑄幣廠2018-2019會計年度的流通硬幣預算收入為澳幣8500萬元，但最近公布的報告顯示，實際收入僅5800萬元（約台幣12億3600萬元）。鑄幣廠向銀行售出1億1100萬枚硬幣，其中有1億600萬枚流通於市面。

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此發行量與去年同期相比下降9%；10年前，澳洲皇家鑄幣廠生產近三億枚硬幣。

由於產量低於預期，鑄幣廠付給政府的鑄幣稅比去年少一半，鑄幣稅是指貨幣鑄造成本與面值的差額。財務報表顯示，鑄幣廠2019年向聯邦政府公庫繳了澳幣2410萬元的鑄幣稅，遠低於2018年的4920萬。10年前金額高達1億1400萬元。

鑄幣廠執行長麥克迪亞米德（Ross MacDiarmid）表示，鑄幣廠已預期流通貨幣的需求將持續下降，只是速度較慢，因為部分年齡群抗拒轉變至無現金社會，但事實並非如此。2019年的最新研究及銀行的遠期訂單跡象表明，12個月前預計的高原效應可能出現在2019-2020會計年度。

儘管鑄幣廠仍有澳幣1190萬元的利潤，但其商業收入與去年同期相比下降21%，比預算低12%。

為了因應現金逐漸失寵的挑戰，鑄幣廠持續擴大其他商業活動，包括發行紀念幣，並為太平洋國家代工生產硬幣。

紀念幣的總需求今年增加到澳幣2996萬元，比去年增加9.52%，紀念澳洲經典重音樂搖滾樂團AC / DC和Holden汽車的紀念幣發行成績都不錯。鑄幣廠在2018-2019年度為太平洋國家生產超過2500萬枚流通貨幣，比2017-2018年度減少8%。