金價周線邁向三年最深跌幅 小摩及花旗停止做多黃金
2019-11-08 23:56
經濟日報 編譯洪啟原
／綜合外電
國際金價8日持續走軟，主要因美中貿易戰情勢緩和，已接近達成第一階段貿易協議。現貨價盤中均一度跌0.6%，一周來跌幅逾3%，可能寫下三年來最大單周跌幅。
就在此時，彭博資訊報導摩根大通（JPMorgan）及花旗集團（Citigroup）兩大銀行機構已停止做多黃金，因為投資人正轉向風險性資產，致使黃金這個傳統資金避風港遭受打擊。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
摩根大通資產配置團隊的三位策略師Marko Kolanovic、Nikolaos Panigirtzoglou及John Norman，皆建議將黃金的投資配置比重從加碼降到減碼。花旗集團包含Jeremy Hale在內的多位策略師則在7日公布的資產配置報告中，表示放棄黃金多頭部位。
這兩大華爾街銀行調整黃金的投資配置比重，適逢黃金本周可能寫下逾兩年來最大單周跌幅。
黃金現貨價格本周以來下跌3%，單周表現可能是2016年11月以來最差，主因美中兩國7日，拖累金價走軟。
金價今年來持續上漲，動能來自貿易衝突引發的摩擦、美國聯準會（Fed）降息，以及投資人與央行對黃金的強勁需求。
如今這三項利多因素正遭受打擊，原因包含美中接近達成第一階段協議，及雙方同意若簽署這項協議，將取消對彼此加徵的報復性關稅。與此同時，Fed近來也說在三度降息後，可能暫停降息。
債券也是本周的輸家，摩根大通及花旗為此調整了債券的投資比重。花旗做空德國公債，摩根大通則進一步減碼持有的公債部位比重。
留言