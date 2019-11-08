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金價周線邁向三年最深跌幅 小摩及花旗停止做多黃金

2019-11-08 23:56經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

國際金價8日持續走軟，主要因美中貿易戰情勢緩和，已接近達成第一階段貿易協議。現貨價盤中均一度跌0.6%，一周來跌幅逾3%，可能寫下三年來最大單周跌幅。

就在此時，彭博資訊報導摩根大通（JPMorgan）及花旗集團（Citigroup）兩大銀行機構已停止做多黃金，因為投資人正轉向風險性資產，致使黃金這個傳統資金避風港遭受打擊。

摩根大通資產配置團隊的三位策略師Marko Kolanovic、Nikolaos Panigirtzoglou及John Norman，皆建議將黃金的投資配置比重從加碼降到減碼。花旗集團包含Jeremy Hale在內的多位策略師則在7日公布的資產配置報告中，表示放棄黃金多頭部位。

這兩大華爾街銀行調整黃金的投資配置比重，適逢黃金本周可能寫下逾兩年來最大單周跌幅。

黃金現貨價格本周以來下跌3%，單周表現可能是2016年11月以來最差，主因美中兩國7日，拖累金價走軟。

金價今年來持續上漲，動能來自貿易衝突引發的摩擦、美國聯準會（Fed）降息，以及投資人與央行對黃金的強勁需求。

如今這三項利多因素正遭受打擊，原因包含美中接近達成第一階段協議，及雙方同意若簽署這項協議，將取消對彼此加徵的報復性關稅。與此同時，Fed近來也說在三度降息後，可能暫停降息。

債券也是本周的輸家，摩根大通及花旗為此調整了債券的投資比重。花旗做空德國公債，摩根大通則進一步減碼持有的公債部位比重。

小摩及花旗停止做多黃金，因為投資人正轉向風險性資產，致使黃金這個傳統資金避風港遭...
小摩及花旗停止做多黃金，因為投資人正轉向風險性資產，致使黃金這個傳統資金避風港遭受打擊。路透
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