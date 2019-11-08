LVMH市值首超越2,000億歐元 躋身歐洲市值最高企業行列
2019-11-08 23:33
經濟日報 編譯洪啟原
／綜合外電
銷售手提包、干邑白蘭地及設計師時裝的法國精品業者路易威登（LVMH），正躋身市值最高的歐洲企業行列。
LVMH的市值在本周首度超越2,000億歐元（約新台幣6.708兆元），超越歐洲最大汽車製造商福斯（Volkswagen）及歐洲銀行龍頭滙豐控股（HSBC），且幾乎與歐洲石油巨擘荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）不相上下。
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但LVMH並非是唯一股價表現亮眼的精品業者。LVMH的競爭對手開雲集團（Kering）及愛馬仕（Hermès）兩年來的股價也扶搖直上。
LVMH的市值起飛，顯示精品業正取代一度位居歐洲經濟核心的其他產業，例如銀行、汽車及石油業。歐洲銀行正設法適應後金融危機時代的新法規；汽車製造商面臨銷售持續下滑；而大型石油公司則因石油及天然氣市場劇烈震盪而遭池魚之殃。
相形之下，LVMH、開雲及愛馬仕正在經歷一波榮景，主因追求歐洲精品的全球消費者人數穩健成長，其中以中國大陸消費者的人數成長最為強勁。此外，這三大品牌在歐美市場的銷售情況也非常良好。
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