日拚經濟 要擴大公共支出
日本首相安倍晉三已下令政府，研擬擴大公共支出計畫，以刺激經濟成長，因應全球成長減緩、提高消費稅率、強颱帶來的打擊，以及明年東京奧運會激情過後的痛苦。這將是日本2016年來首次推出財政刺激方案。
內閣官房長官菅義偉8日表示，安倍已指示內閣編製一套刺激措施方案，以支持經濟、並興建能因應大型天災的基礎建設，「為使經濟（從天然災害之後）復甦，並加速提高生產力成長率，我們正在研擬一項經濟計畫，將透過為期15個月的預算來落實」。
他指出，公共支出也將用於提高小型企業、農業及地區性的生產力，同時將擴大投資，使東京奧運會之後的經濟競爭力能夠提升。整個計畫的規模則尚未決定，可能透過今年度（2020年3月底止）的追加預算及明年度正常預算來落實。
根據金融時報，這將是日本自2016年以來首次推出經濟刺激措施。每日新聞本月初報導，安倍政府可能會要求4兆到5兆日圓的刺激計畫。
菅義偉強調，「為充分利用目前的低利率，我們將擴大政府舉債及投資，以提振未來的投資成長」。
財相麻生太郎說，現在「考慮的主題之一」是將公債期限從最長40年，再延長到50年期。
日本銀行（央行）總裁黑田東彥也呼籲政府，利用超低利率擴大財政支出，以刺激經濟成長；他並強調，50年期公債有助於抑制長期利率的下壓。
日本10月起將消費稅率從8%提高到10%，將抑制消費支出。9月家庭支出比一年前躍增9.5%，創歷來最大增幅，使各界更加擔心10月稅率提高後支出會劇減。經濟學者預估，日本經濟今年第4季將萎縮2.7%，並擔憂在明年奧運會之後景氣將會劇降。
路透調查也顯示，75%的受訪日本企業過去兩年來都曾受到一連串天災的衝擊，打擊範圍包括工廠、辦公室大樓、經銷網路以及供應鏈，且33%受訪企業受到衝擊的延續時間超過一個月，多數企業都希望安倍政府能擴大支出於強化堤防與修補老舊的基建。
不過，調查也顯示，超過三分之二的受訪企業認為，日本這次增稅所帶來的苦痛，沒有五年前那麼嚴重，雖然絕對多數的企業都還是審慎看待民眾的支出前景。
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