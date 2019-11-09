印度債信展望 穆迪調降

2019-11-09 02:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



國際信評機構穆迪公司（Moody's）7日調降印度的債信評等展望，從「穩定」降為「負向」，並指出這個亞洲第三大經濟體的一連串問題，包括影子銀行緊縮的情況日益惡化、經濟成長持續減緩，和政府負債攀高等。

穆迪表示，這次調降信評展望，部分反映了印度政府在處理經濟減弱上的政策無效率，導致原已居高不下的債務負擔繼續向上攀。

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印度今年經濟成長大幅減緩且意外調降企業稅，使政府財政備受壓力。穆迪預測，印度今年度（至明年3月底止）預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率將達3.7%，高於政府目標的3.3%。

穆迪維持對印度的外幣債信評等在投資級倒數第二級的「Baa2」，但表示若財政指標真的惡化，可能予以降級。

印度今年成長展望大幅減弱，影子銀行體系爆發的問題蔓延到零售、汽車、房屋銷售和重工業。穆迪表示，印度經濟成長率已下滑至六年低點的5%，維持在8%以上機會很低，「雖然政府支撐經濟的措施應該降低印度成長減緩的深度和時間長度，但鄉村家庭長期面臨的財務壓力、就業創造疲弱，和近期非銀行金融機構間的信用危機，已增加了經濟成長減緩更根深蒂固的可能性」。