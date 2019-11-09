美債大跌 低接買盤進場

2019-11-09 02:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國公債價格近日下跌，7日跌勢之猛更是川普當選美國總統以來罕見，許多看淡經濟前景的投資人卻認為，逢低買進機會來了。

跡象顯示，有些交易員獲利了結放空部位，同時逢低買進的投資人蜂擁進場。買盤需求復熾推升美國10年期公債價格，走勢反向的殖利率8日亞洲盤降到1.91%，從7日觸及的三個月高點1.97%回落。歐洲公債價格8日盤中也止跌反彈；法國和比利時公債殖利率7日升破零。

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美中貿易談判有進展，債市行情隨之走軟。兩國7日同意，若達成貿易協議，將解除對彼此貨品加徵的關稅。美國債市出現8月來最大逆轉，當時全球經濟成長減速疑慮加劇，觸動2008年迄今最強的一波單月漲勢。

安本資產管理基金經理人亞甸說：「市場氣氛迅速轉向，從『世界末日來臨』轉為『風平浪靜了』，這實在反應過度。他認為最近這波賣壓已製造買進機會，特別是10年期殖利率若觸及2%。

亞甸認為經濟仍步向衰退，美國公債最吸引人持有，因美元仍是世界首屈一指的準備貨幣，聯準會（Fed）降利率的空間也最大。

持相同看法的人不在少數。巴克萊建議做多5年期美國公債，摩根大通建議獲利了結放空3年期美債的部位。