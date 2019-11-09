新興股強漲 小摩唱旺後市

2019-11-09 02:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠 ／綜合外電



近來的貿易緊張情勢降溫，帶動美股屢創新高、吸引各界目光，但其實這段時間新興市場股市的漲勢更勝美股，且漲勢似乎已站穩腳跟，有利後市繼續上攻。摩根大通資產管理公司便建議散戶投資人增持新興市場的股票。

MSCI新興市場指數自10月低點算起已回升逾8%，MSCI亞太指數也從10月低點反彈逾7%，都優於美股標普500指數同期近7%的漲幅。

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分析師看好新興市場延續這股漲勢，花旗集團的海爾（Jeremy Hale）等策略師認為，新興市場股票受到貿易戰的影響常甚於其他地區，但以歷史為鑑，在景氣放緩時，無論是經濟軟著陸還是衰退期，新興股市的表現常勝過美股，因此看好新興股市在年底前會繼續上漲。

彭博資訊分析，新興股市這波漲勢的基礎似乎更為穩固，包括已出現50日移動均線高於100日移動均線的「黃金交叉」，為九個月來首見，暗示交易員正加快敲進新興市場股票。

摩根大通資產管理公司也在名為「2020年資本市場長期展望」的報告說，未來十到15年間，新興股市的表現可能會超過已開發國家，前者以美元計算的報酬率預期可達9.2%，後者預料只有6.3%，建議散戶投資人增持新興市場的股票。

法國興業銀行則持不同觀點，認為儘管近來貿易緊張緩解雖推升新興匯市，但這股漲勢可能無法延續到2020年。

駐新加坡新興市場首席策略師道歐（Jason Daw）說，這是因為全球經濟成長周期，才是真正驅動新興匯市的主力，但貿易戰已導致此一周期轉弱，再考量到美國經濟擴張期已長，全球成長將隨之走軟，新興匯市也將蒙受壓力。