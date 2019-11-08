親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強／複賽賽程出爐 中華隊先後對上墨、韓、美、澳

12強／古巴遭完封 中華隊將與南韓、澳洲搶東奧門票

新加坡與歐盟FTA拍板 本月21日生效

2019-11-08 22:13經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

歷經多年努力後，新加坡歐盟8日宣布，雙方已就自由貿易協定（FTA）達成協議，且將於本月21日生效。

這對仰賴出口的新加坡而言為一大勝利。根據新加坡貿工部的文件，星國是第一個與歐盟締結自由貿易協議的東南亞國家。

新加坡將從21日起免除所有歐盟進口商品的關稅，歐盟第一年將移除84%新加坡進口貨品的關稅，剩下16%則在未來三年至五年間移除。

主管貿易事務的通訊及新聞部長易華仁表示，雙方的FTA這時生效，是兩個志同道合的夥伴，發出必須繼續支持開放、依規則進行貿易往來的強烈信號。

在星歐達成商業協議七年後，談判人員才敲定FTA的生效日期。先前是因為歐洲法院判決星歐FTA須取得歐盟各成員國的議會同意，以致阻礙了談判進程。

去年雙邊貿易額達731億美元的新加坡與歐盟，早已發布協議的完整文本，內容涵蓋再生能源投資、電商及智慧財產權。星國政府數據顯示，歐盟是其去年第三大貿易夥伴，占總貨品貿易額10.9%。星國已簽署13項雙邊貿易協議、11項區域FTA，如今又再添一筆。

星歐FTA將於21日生效。網路照片
星歐FTA將於21日生效。網路照片
分享

歐盟新加坡FTA

相關新聞

財富縮水！瑞銀報告：大陸10億美元富豪少了48人

2019-11-08 14:59

蘋果持續為環保貢獻 發行20億歐元綠色債

2019-11-08 10:16

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:53

Gap營運慘兮兮 忍無可忍開除執行長

2019-11-08 09:33

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

2019-11-08 05:55

美企獲利增幅 華爾街調降

2019-11-08 03:18

亞洲科技業景氣觸底 有影

2019-11-08 03:18

德Q3經濟衰退成定局

2019-11-08 03:18

鋼鐵業龍頭 下修全球需求

2019-11-08 03:18

據稱中美將相互取消加徵關稅 美股早盤再創新高

2019-11-07 23:45

十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48

印尼解除鎳出口禁令 符合規定廠商可立即恢復出口

2019-11-07 22:07

珍奶菲律賓風行 台灣業者新口味致勝

2019-11-07 20:04

BDI下跌至四個月來低點 因整體船運需求低迷

2019-11-07 19:15

超越美國！研究：大陸明年將成全球最大電影市場

2019-11-07 19:00

誰是Google下個併購目標？這5家公司最有賣點

2019-11-07 18:48

全錄想併惠普 過氣明星大膽結合

2019-11-07 03:22

美股活水 3.4兆美元蠢動

2019-11-07 03:22

美長債走跌 賣壓湧現

2019-11-07 03:22

軟銀虧損 孫正義身價掉1,900億

2019-11-07 03:22

泰降息1碼 阻升匯價

2019-11-07 03:22

五大跡象趕走黑天鵝 全球經濟已度過最糟時期

2019-11-07 03:22

BMW報捷 上季獲利增三成

2019-11-06 23:37

愛迪達上季業績優於預期

2019-11-06 23:35

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

英男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

2019-11-08 10:33

33歲熟男苦追17歲正妹 29年後現況曝光

2019-11-08 12:08

小二數學題問該幾點出門？女童神解答被網友讚爆

2019-11-08 16:53

輸大陸又輸越南 日競爭力大倒退 竟因教長一句話

2019-11-08 10:00

日本1歲男嬰感染肺炎亡 父母被爆用氣槍殘忍施虐

2019-11-08 09:27

抓雪貂被咬感染蜂窩性組織炎 警察纏鬥病魔17年後過世獲國賠

2019-11-08 11:32

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

2019-11-08 05:55

玻利維亞暴亂 女鎮長遭強行剪髮、潑漆、遊街示眾

2019-11-08 17:27

路透：撤銷對中關稅面臨白宮顧問團強大阻力

2019-11-08 06:30

影／玻利維亞動亂！群眾抓市長遊街 還潑漆強行剪髮

2019-11-08 12:30

十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48

日本主婦靠一招「不買日」 一年能爽快存下70萬

2019-11-08 15:50

據稱中美將相互取消加徵關稅 美股早盤再創新高

2019-11-07 23:45

【重磅快評】美中貿易協議的新變數

2019-11-08 09:59

美中加徵關稅 將分階段取消

2019-11-08 00:50

美國專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 00:56

英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:19

烏克蘭總統原本要上CNN 宣布調查拜登父子

2019-11-08 10:01

「龍女」花78萬改造全身 「眼球刺青」像玻璃刮傷釀失明

2019-11-08 09:29

比爾蓋茲：美中不應偏執對立 建議華為開放原始碼

2019-11-08 07:54

馬克宏接受經濟學人專訪 稱北約已「腦死」

2019-11-07 23:02

Gap營運慘兮兮 忍無可忍開除執行長

2019-11-08 09:33

4類職場禁止女性戴眼鏡上班 日本OL怒：只為符合男性審美觀？

2019-11-08 15:38

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

白宫不同調！庫德洛證實美將解除關稅 納瓦羅說沒協議

2019-11-08 12:19

海鳥天堂變墳場！中途島海鳥屍體 露出各種塑膠垃圾

2019-11-08 12:35

再槓川普 馬克宏：北約已經腦死

2019-11-08 00:51

英國39死貨櫃命案 越南警方共逮涉案11嫌

2019-11-07 22:45

影／加多少防腐劑？美知名海綿蛋糕 擺43年不腐爛

2019-11-08 16:44

「胖子不能成為消防員」胖男遭教練羞辱 一年半後帥翻

2019-11-08 18:18

影／全球最古老！ 麥當勞四盎司牛肉堡放25年未腐壞

2019-11-08 12:48

不理中國制裁威脅 美政軍助卿強調不會背棄台灣

2019-11-08 08:29

鋼鐵業龍頭 下修全球需求

2019-11-08 03:18

「中方七大致命罪惡」 白宮顧問：貿談三階段協議解決

2019-11-08 00:07

美中可望逐步取消關稅 道瓊、標普500指數再創收盤新高

2019-11-08 07:10

英前下議院議長：脫歐是二戰後最錯誤外交政策

2019-11-07 22:40

傳美聯手智利 APEC峰會明年1月美國登場

2019-11-08 03:55

傳美中同意取消加徵關稅 白宮顧問強烈反對

2019-11-08 05:58

美阻擋中國研發創新技術 蓋茲：不切實際

2019-11-08 14:30

背16人命逃南韓 2漁工遣返北韓

2019-11-08 01:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top