新加坡與歐盟FTA拍板 本月21日生效
2019-11-08 22:13
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
歷經多年努力後，新加坡與歐盟8日宣布，雙方已就自由貿易協定（FTA）達成協議，且將於本月21日生效。
這對仰賴出口的新加坡而言為一大勝利。根據新加坡貿工部的文件，星國是第一個與歐盟締結自由貿易協議的東南亞國家。
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新加坡將從21日起免除所有歐盟進口商品的關稅，歐盟第一年將移除84%新加坡進口貨品的關稅，剩下16%則在未來三年至五年間移除。
主管貿易事務的通訊及新聞部長易華仁表示，雙方的FTA這時生效，是兩個志同道合的夥伴，發出必須繼續支持開放、依規則進行貿易往來的強烈信號。
在星歐達成商業協議七年後，談判人員才敲定FTA的生效日期。先前是因為歐洲法院判決星歐FTA須取得歐盟各成員國的議會同意，以致阻礙了談判進程。
去年雙邊貿易額達731億美元的新加坡與歐盟，早已發布協議的完整文本，內容涵蓋再生能源投資、電商及智慧財產權。星國政府數據顯示，歐盟是其去年第三大貿易夥伴，占總貨品貿易額10.9%。星國已簽署13項雙邊貿易協議、11項區域FTA，如今又再添一筆。
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