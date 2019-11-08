艾康下指導棋？全錄可能激惠普反過來併購全錄

2019-11-08 18:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



媒體報導紛紛傳出全錄公司（Xerox）已提議併購惠普（HP），惠普證實已收到全錄出價收購邀約，但雙方都未公開評論提議的條件，惠普對此收購提案也尚未公開回應。

巴隆周刊（Barron's）報導，Bernstein分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）日前發表報告指出，全錄可能只是想藉此舉激惠普轉身併購全錄。他認為，就財務角度來看，由惠普併全錄，會比全錄併惠普「更有道理」，畢竟惠普市值大約是全錄的3.5倍-- 惠普市值290億美元，全錄市值84億美元。

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薩科納奇指出，全錄若是以小吃大併購惠普，合併後的新公司淨負債將超過250億美元，而且全錄的債信評等並非投資級。他估計，兩者結合後，今年列印事業營收可能下滑4%至5%。

薩科納奇說，近幾季財報顯示，惠普似乎尚未找到辦法挽救印表機耗材業績走下坡的頹勢。他認為，傳統印表機和影印機生意「正在緩緩崩塌」，主因包括顧客選擇購買第三方供應的碳粉匣和墨水匣，以及數位裝置使用率增加，特別是大型顯示器。他估計今年惠普耗材事業營收可能下滑4%至5%，而全錄今年整體營收可能滑落8%。

這位Bernstein分析師說，媒體報導指這兩家公司合而為一可能產生20億美元的合併綜效，但他認為此數可能被高估了一點。他指出，因為併購衍生更多的債務負擔，合併初期的獲利成長有限，去槓桿化也許至少要花上五年的時間。

薩科納奇揣測，或許全錄提併購提案，其實只是試圖施壓要惠普反過來出價買下全錄？他說，這個想法「感覺上像是狡猾的艾康式手法」，意指知名投資人艾康（Carl Icahn）。艾康持有11%的全錄股票，在全錄董事會上占有一席之地。