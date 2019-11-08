退役大聯盟球星A-Rod：我拚事業比打棒球還努力

2019-11-08 17:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



早在逾11年前，美國大聯盟（MLB）明星Alex Rodriguez（簡稱A-Rod）曾向CNBC表示，比起當「運動畫刊」的封面人物，他更想上「財富」雜誌（Fortune）封面。A-Rod自2016年從紐約洋基隊退休後，便忙於多種事業。

不過A-Rod說，從運動員到商人的轉型過程，他確實也費了一番功夫。他6日接受CNBC訪問時說：「由於沒有競爭優勢，我拚事業遠比打棒球還努力」，畢竟在商場上得面對許多聰明人，以及他們背後強大的團隊。

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A-Rod 2003年成立A-Rod控股公司，投資閱後即焚通訊軟體Snapchat、椰子水公司VitaCoco、機車部品公司Wheels Up、電競公司NRG eSports。他後來又跨足房地產業，2008年設立營建公司 Newport Property Construction、2012年成立房產投資公司Monument資本管理；前者經手15億美元的住宅、商辦、住商混合房產，後者在全美收購逾7億美元的房地產。

A-Rod的投資興趣，從年紀很小時就開始萌芽，孩提時便夢想擁有房地產。他透露，在成長階段「每18個月就因為房東漲租而搬家」，他當時對自己說，一定要與房東立場互換、擁有房產，到了22歲時就把握首次機會，買進第一棟房子。