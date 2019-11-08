克魯曼：歐洲經濟問題大 但並非你想的那樣

2019-11-08 17:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



角逐民主黨總統候選人提名的美國參議員華倫（Elizabeth Warren）提出全民健保、課徵富人稅等競選政見，近來她的聲勢日益看漲，批評聲浪也隨之高漲，一些人甚至宣稱假如華倫當選下任美國總統，美國將淪入「歐洲化」境地，尤其是黃背心抗爭運動掀起動盪的法國。

果真如此嗎？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在8日刊出的紐約時報專欄撰文表示，各界大可針對華倫政見作理性批判，但常見攻擊手法是危言聳聽地指華倫上台會把美國變成歐洲，甚至法國。克魯曼認為，說這種話的人，顯然對歐洲這數十年來的變化渾然不知。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

克魯曼強調，歐洲經濟問題確實很嚴重，但並不是這些人所指的問題。

他解釋說，憂慮美國「歐洲化」的人，腦海中的歐美比較似乎還停留在1990年代，當時歐洲各國政府的社會福利支出龐大，並對金融市場施加諸多法規限制，導致經濟罹患「歐洲硬化症」，失業問題長期揮之不去，因雇主稅負高又難解僱員工，而員工失業也不愁，反正有慷慨的社福津貼可領。

同時，歐洲採用新科技的腳步也落後，有一段時間，在網際網路使用以及整體資訊科技（IT）領域被美國大幅超前，因此有所謂「歐洲稅負高和法規嚴扼殺創新」的論點。

然而，克魯曼指出，這些是很久以前的事了。現在的歐洲與美國相比，就業差距大致已消失；IT使用率差距早已消失，歐洲許多地區的家庭如今寬頻網路使用比率，與美國家庭相當，可能還更高。歐洲國家的人均國內生產毛額（GDP）確實低於美國，但主因是歐洲人休假較多，所以平均每年工作時數較少，反映工作與生活平衡的選擇，而不是經濟問題。

若比較平均壽命，美國反而落後：例如法國人平均就比美國人多活四年。什麼原因？克魯曼指出，最可能的解釋是，法國實施全民健保制度。

然而，克魯曼指出，當今歐洲經濟問題很大，若下一波全球危機震央發生在歐洲，他不會訝異。但歐洲此刻的問題並非出在社會福利太慷慨或政府干預過度，而是因為歐洲國家共用單一貨幣歐元，卻缺乏共通的銀行業安全網；而且，歐洲主要國家，特別是德國，對財政赤字怕得要命，不願擴大公共支出刺激經濟。正是這種政治四分五裂加上僵硬的意識型態，造成歐洲經濟長期積弱不振。

因此，舉歐洲為例說明積極追求社會正義會招致惡果的中間派人士，顯然還停留在昔日印象。現在的歐洲經驗其實反而證明前進派人士的主張：政府可以有所作為，使美國成為更公平的國度，同時不至於造成民眾怠惰不努力。而歐洲問題也凸顯出政府的介入應該增加，而非減少。