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為何美國的勞工生產力下滑？問題出在這裡

2019-11-08 17:34經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

美國當前的經濟比以往更需要勞工生產力維持成長，只可惜現況事與願違。美國勞工部6日公布，美國第3季的實質勞工生產力折合年率比前一季下滑0.3%，為近四年來首度下滑。

華爾街日報報導，與前季相比的生產力數據通常波動極為劇烈，但從長期趨勢來看也不容樂觀。上季勞工生產力僅比去年同期增加1.4%。這個數字符合自2004年起15年內，美國勞工生產力溫和上揚的走勢，但卻大幅落後止於2004年的15年間、每年平均成長2.5%的步調。

要了解美國經濟成長速度有多快，就得提到兩項關鍵因素：勞工的產出多寡，以及完成工作的效率。因此，經濟成長就是勞工總工時及生產力成長的總和。

但隨著美國人口成長趨緩和勞動力高齡化，工時的增加空間受到限制，因此勞工生產力目前對美國經濟來說相當重要。在美國勞工生產力真正提升之前，美國經濟不會成長。

可惜的是，美國勞工生產力並未提高。自2000年代以降，美企就持續控管資本支出，導致企業引進用來節省勞力的設備減少了，而此現象反映美國1990年代的投資熱潮衰減以及愈來愈多投資人要求企業控管成本的潮流。根據舊金山聯準銀行4日公布的資料，大型美企之間的競爭加劇拖累獲利能力，最終阻礙了企業的創新能力。

不過，隨著勞動力成本持續提高，可能給企業更多理由投資生產力，至少從長遠來看這是一項好消息。勞工部這份報告顯示，美國第3季的單位勞動成本年增3.1%，增幅是逾五年來最高；單位勞動成本是指企業為員工產出所提供的補償。這可能成為促使企業引進新設備及訓練現有員工以提高生產力的誘因。

德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家發現，在求才不易及工資加速上漲時，勞工生產力特別容易提高。此外，由於目前的美國聯準會（Fed）願意忍受失業率處於比以往低得多的水準，美國企業提高生產力的誘因只會有增無減。

美國每年的勞工生產力變化 時間軸：2000-2019年 單位：% 來源：美...
美國每年的勞工生產力變化 時間軸：2000-2019年 單位：% 來源：美國勞工部
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WSJ報導，工時的增加空間受到限制，因此勞工生產力目前對美國經濟來說相當重要。路...
WSJ報導，工時的增加空間受到限制，因此勞工生產力目前對美國經濟來說相當重要。路透
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