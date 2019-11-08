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用戶個資當工具？ 臉書喊冤稱誤導！

2019-11-08 16:06世界日報 編譯中心／綜合7日電

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，控告臉書(Facebook)的民事訴訟案外洩文件顯示，臉書把用戶資料當作工具，用來議價及操控市場競爭者。

報導稱，約7000頁文件揭露，臉書執行長查克柏格及團隊拿用戶個人資料獎賞合作夥伴，並剝奪競爭對手獲取相同資料。

報導指出，舉例來說，這些文件顯示，亞馬遜在臉書買廣告後，獲得特別資料管道，而名為MessageMe的應用程式於壯大成為臉書競爭對手後，被拒絕取得資料。相關文件顯示，臉書打算將這些舉措塑造成保護用戶隱私。

NBC表示，在加州這起民事訴訟審判期間，最早可追溯至2011年的電子郵件、備忘錄及其他文件，理應不得公開。在臉書要求下，法官禁止公開在本案中提出的絕大多數文件。

提起訴訟的是現已停止運作的Six4Three公司，旗下應用程式Pikinis能找到臉書上穿泳裝者，但為讓軟體運作，這款程式必須獲取臉書用戶及朋友的資料，Six4Three在訴訟中指控臉書濫用其用戶資料權限。

不過，臉書堅稱「Six4Three為這起毫無根據案件收集的文件，只是一面之辭，且極具誤導性」。

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