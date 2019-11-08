蘋果持續為環保貢獻 發行20億歐元綠色債
2019-11-08 10:16
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
歐洲綠色債券市場快速成長，蘋果公司也加入，發行20億歐元綠色債券，是此區歷來規模最大的環境友善公司債發行計畫之一。
彭博資訊彙整的資料顯示，蘋果將發行六年期及12年期的債券，價值20億歐元；蘋果將把收益用於減少碳足跡，產品使用更環保的材料，並保育資源。
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各國政府正在籌募資金，以降低化石燃料的使用量，遵循巴黎氣候協定的準則，綠色債券市場也快速成長，今年的全球發行量已超越去年的1,350億美元紀錄。
法國巴黎銀行信貸策略全球主管Viktor Hjort,表示：「ESG（環境、社會及治理）基金的資產持續成長，綠色債券的發行環境呈良性發展；蘋果公司的加入別具意義，這代表了多樣化，過去的懼色債券市場主要以公用設施企業為主。」
蘋果公司環境、政策及社會行動副總裁 Lisa Jackson表示：「藉由額外發行22億美元綠色債券，蘋果將以成功轉為100%再生能源的基礎，加速供應鏈和其他領域降低碳排放的速度。」
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