Gap營運慘兮兮 忍無可忍開除執行長
2019-11-08 09:33
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
Gap執行長佩克（Art Peck）下台，除了反映服飾零售業的低迷，也顯示公司終於無法繼續容忍他數年來的頻頻失策。
Gap第3季財報不佳，截至11月2日止的同店銷售下滑4%。不如分析師預期。全年獲利預測則下調至每股盈餘1.7至1.75美元之間，也低於市場預估的2.07美元。
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Gap財報不佳，並宣布執行長佩克即將辭職，盤後股價一度重挫12%。
近幾季來，Gap受到賣場客流量下滑以及消費者轉向網路購物的衝擊，營收持續低迷，也早該進行整頓。然而，佩克不僅未能扭轉劣勢，甚至還出現幾次錯誤決策。
彭博資訊報導，Gap曾出現袖口過窄、誤判搶搭Normcore潮流等嚴重失誤，也依職倚賴折扣策略，且未及時退出實體商場。
SW Retail Advisors顧問公司總裁Stacey Widlitz說：「Gap直到現在才換掉佩克，可能是這幾年來動作最慢的管理層人事調整。有些時候，公司不能坐視同樣的錯誤一再重複。」
Telsey Advisory Group執行長Dana Telsey指出，Gap必須設法推出不以折扣吸引顧客的核心產品，也必須開新的、更年輕的客戶群。
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