迪士尼財報優於預期 串流電視服務下周上路

2019-11-08 09:17 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



迪士尼主題公園和消費品事業獲利也有成長。路透 分享 facebook

迪士尼（Walt Disney）拜主題樂園和《獅子王》重拍大賣所賜，上季獲利優於預期。迪士尼也達成協議，下周推出正式串流電視服務時，亞馬遜、三星電子、LG的產品也都看得到。

迪士尼周四盤後股價大漲5%至140.77美元。

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迪士尼正設法由有線電視頻道領導業者轉戰至競爭激烈的串流影片市場。適合全家收看的數位娛樂服務Disney+，將於下周二率先於美國、加拿大、荷蘭首播。

不計特別項目，迪士尼9月為止一季每股獲利1.07美元，優於分析師原估的0.95美元。

迪士尼的直接面對消費者事業（direct-to-consumer）和國際事業營業損失為7.4億美元，小於迪士尼原估的9億美元。電影事業受益於《獅子王》和《阿拉丁》賣座，獲利勁揚79%至11億美元。主題公園和消費品事業營業利益增加17%至14億美元，主要拜《冰雪奇緣》和《玩具總動員》商品熱銷及加州迪士尼樂園擴大對遊客支出所賜。

Disney+每月收費7美元，將播放迪士尼熱門電影和電視影集。迪士尼早先已簽好協議，可在蘋果（Apple）和Roku的產品上播放服務，但和亞馬遜遲遲沒談妥交易。

Forrester分析師 Jim Nail 表示，與蘋果、三星電子、亞馬遜等達成經銷協議，可見他們體認到這是一個生態系，就算市場實力強大，也無法自己來。