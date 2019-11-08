油價受美中貿易協議前景提振 金價挫跌
2019-11-08 08:16
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周四上漲，投資人預期美中達成貿易協議的樂觀跡象將為需求提供支撐；另一方面，避險需求降低，使金價挫跌。
布蘭特原油期貨收漲0.55美元或0.9%，結算價報每桶62.29美元；西德州原油期貨收漲0.80美元或1.4%，結算價報每桶57.15美元。
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中國商務部周四表示，中國和美國談判代表同意，若達成貿易協議，將分階段取消彼此加徵的關稅，但尚未說明具體時間。
Energy Analytics Group Ltd的Tom Finlon表示，油市走高與貿易及經濟樂觀情緒有關，應該會繼續支撐油價。
石油輸出國組織及盟國（OPEC+）達成協議，明年3月之前限制石油供應，扶助布蘭特原油價格在2019年上漲近16%。產油國將於12月5日至6日在維也納會面，評估減產政策。
OPEC秘書長巴金多表示，美中貿易爭協議取得進展，令2020年的前景更樂觀；他的說法，似乎淡化了進一步大幅減產的必要性。
金價周四挫跌約2%，跌至一個多月來的最低水平，美國官員證實美中同意取消部分加徵關稅，作為第一階段貿易協議的一部分後，避險需求下降。
黃金現貨下跌1.7%，報每英兩1,465.78美元，盤中一度觸及1,460.75美元，為10月1日以來最低。美國黃金期貨收跌1.8%，結算價報每英兩1,466.4美元。
自9月初觸及每英兩1,557美元的數年高點以來，金價已下跌近6.2%。
渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示：「貿易協議樂觀情緒對金價構成短期內最大下行風險，短期內金價料將維持區間波動。」
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