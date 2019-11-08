避險貨幣隨貿易前景看好而下跌 英鎊跌至兩周低位

2019-11-08 08:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



美元兌日圓匯率周四攀升至五個多月以來的最高價位，因對美中貿易談判的樂觀情緒，刺激美國公債殖利率飆升。不過有關撤銷中國關稅之議白宮內部遭遇強烈抵制的消息導致美元漲幅有所回吐。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至98.143。中國商務部發言人說，中國與美國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅。然而，路透引述消息人士報導說，白宮取消對中國商品新徵關稅的計畫面臨著強烈的內部反對。

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美元兌日圓升值0.3%，報109.28；美元兌瑞郎上漲0.2%，報0.9951瑞郎。歐元兌美元跌0.1%，報1.105美元；

英鎊普遍下跌，因英國央行總裁卡尼表示，英國經濟增速低於潛力，且風險偏向下行。英格蘭銀行周四維持利率不變，但有兩位決策者意外投票支持降息。