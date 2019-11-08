美中可望逐步取消關稅 道瓊、標普500指數再創收盤新高

2019-11-08 07:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



企業財報樂觀和美中達成貿易協議的希望提振美股，道瓊指數和標普500指數周四創下收盤新高，但白宮內部反對取消對中關稅的消息使漲幅收斂。

道瓊工業指數上漲182.24點或0.66%，至27,674.8點；標普500指數上漲8.4點或0.27%，報3,085.18點；那斯達克指數上漲23.89點或0.28%，報8,434.52點。

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據傳美中準備分階段取消對彼此商品加徵的關稅，北京方面也考慮解除美國禽肉進口限制。預計美中雙方達成的臨時貿易協議，將包括美國承諾取消預定12月15日生效的關稅。

白宮經濟顧問庫德洛表示，若達成第一階段貿易協議，將包含關稅協議和讓步。福斯商業網則報導，美中希望在下周末前擬好第一階段協議文本。

然而，路透報導表示，取消對中關稅的計畫在白宮內部遭遇強烈抵制，且尚未做成最後決定，抑制美股漲勢。

投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates的總裁Alan Lancz表示：「股市處於歷史高點，一旦出現不確定性，很容易引發獲利了結。」

最新企業財報激勵美股走高，標普500科技股指數收漲0.7%；高通股價大漲6.3%，該公司預測本季獲利將高於分析師預期。

其他在中國有大量業務的晶片製造商也上漲，支撐費城半導體指數上漲0.7%。

對貿易敏感的工業類股上漲0.2%。