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十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

美國科技大咖微軟（Microsoft）上月25日擠下在雲端領域的競爭對手亞馬遜網路服務公司（AWS），取得美國國防部價值100億美元的大訂單，帶動隔周一（28日）股價上漲逾2%至144.9美元。微軟股價截至4日依然維持這股漲勢，在145美元附近盤旋。

這筆訂單不只對微軟的雲端事業大有益處，微軟的股東也同樣受惠。CNBC報導，若你在2009年11月4日投資微軟1,000美元，這筆投資的價值到本月4日已三級跳至超過6,500美元，總報酬率約為550%；相形之下，標普500指數在同期間的總報酬率約為260%。

微軟打敗AWS，拿下這項五角大廈招標、簡稱絕地計畫（JEDI）的聯合企業國防基礎設施，在很大程度上證明了自家雲端運算服務Azure的價值所在。

依據這項合約，微軟將興建企業雲端基礎設施，為國防部的相關運作提供協助。CNBC財經節目主持人克瑞莫表示，基本上，國防部的意思就是微軟的雲端平台可媲美亞馬遜，或至少就政府需求而言兩者相差不遠。

CNBC表示，如果你正考慮投資，不妨聽從股神巴菲特及其他專家的建議，從指數型基金入門，因為這種投資工具可以涵蓋所有企業股票，例如標普500指數。指數型基金的優勢在於漲跌幅會隨大盤波動，而非緊盯單一企業的表現。因此，比起投資單一企業的股票，投資指數型基金的風險較小，也較適合新手投資人。

微軟。路透
微軟。路透
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國防部標普巴菲特

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