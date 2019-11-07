BDI下跌至四個月來低點 因整體船運需求低迷
2019-11-07 19:15
經濟日報 編譯易起宇
／綜合外電
追蹤乾散貨商品船舶運價的波羅的海乾散貨運價指數（BDI），昨（6）日重挫逾7%至四個月來低點，所有船隻類型的需求都呈現低迷。
路透報導，反映海岬型、巴拿馬型和輕便極限型船隻運費的BDI，6日下跌123點至1,533點，跌幅達到7.4%，也跌抵7月2日以來最低。
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海岬型指數（BCI）下跌249點至2,726點，跌幅8.4%，為逾四個月來低點。
一般運送17萬至18萬噸鐵礦砂或煤炭等貨物的海峽型船隻，平均每日運費下跌2,395美元至22,217美元。分析師表示，海岬型指數的下滑，是因為巴西散裝出口至中國大陸的鐵礦砂減少；該航線為海岬型指數的一條重要航線。
上海不鏽鋼期貨昨日收盤連續第四天低於每公噸人民幣15,000元，最大生產國大陸國內的高庫存和低需求持續造成擔憂。
巴拿馬型指數（BPI）下跌51點（跌幅3.6%）至1,385點，為連續第17天下跌。南美穀物活動季節性的減緩，和美國對中國大陸的黃豆出口因雙方貿易緊張而減少，導致該指數疲軟已久。通常載運約6萬至7萬公噸重的煤炭、穀物等貨物的巴拿馬型船隻，平均每日運費下跌404美元至11,125美元。
輕便極限型指數（BHMI）則下跌48點至926點。
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