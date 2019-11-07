超越美國！研究：大陸明年將成全球最大電影市場

2019-11-07 19:00 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



受到盜版以及影音串流服務衝擊，好萊塢電影的美國票房收入減少，但中國大陸市場或許能補上缺口。

根據PWC的報告，大陸明年將成為全球最大的電影市場，且票房收益到2023年前將成長至155億美元，遠高於2018年的99億美元。

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根據美國電影協會，大陸去年第1季的票房收益已首度超越美國，而2018年全年收益達90億美元，僅落後給美加市場總和的118億美元。

南加大政治學教授羅森說，美國片廠在選劇本拍電影時前，必須非常小心，需謹記大陸這個廣大市場，以確保順利進軍大陸，「許多賣座大片約七成票房來自海外，而非北美市場，而大陸又占海外市場一大部分」。

好萊塢製作電影時愈來愈在意大陸市場。過去兩年，大陸票房最好的電影有三分之一來自美國。不過，大陸希望國產電影能拿下票房冠軍，除了財務因素外，再來就是民族自豪感作祟。

萬達集團去年啟用了全球最大製片廠，外界吹捧能和好萊塢一較高下，但這些投資尚未回收，因為中國國產電影仍難以和好萊塢匹敵。金融時報報導，去年多數大陸大片以及電影公司的獲利都下滑。

近年來好萊塢與大陸加緊合作。紐約時報分析電影網站數據顯示，1997年至2013年間，每年最賣座的100部電影中，大陸僅資助10幾部，但後來五年則激增至41部。