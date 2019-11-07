誰是Google下個併購目標？這5家公司最有賣點

2019-11-07 18:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



在Google以21億美元併購智慧穿戴裝置製造商Fibit之後，各界好奇下一個併購目標會是誰？

Google母公司Alphabet上季財報顯示手頭現金達160億美元。基於該公司過往的大手筆併購紀錄一長串，包括2011年以125億美元買下摩托羅拉行動事業，2014年再砸32億美元併購Nest Labs，Fitbit肯定不會是Google最後一樁收購案。

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Alphabet旗下事業眾多，透過併購交易引進新產品與人才，可望為成長注入新活力。MarketWatch專欄作家Jeff Reeves拋出以下橫跨五個領域的併購點子：

• 健康事業：Teladoc

促使Google買下Fitbit的主因，不只是接收其穿戴裝置，更相中Fitbit健康功能。Google之所以暫停開發可檢測血糖的智慧隱形眼鏡「Google Contact Lens」，正因面臨重大挑戰：取得精確讀數。併購Fitbit可協助Google朝生物測定領域邁進。

如何才能從目前糖尿病患者在指尖扎針檢測血糖的方法，過渡到未來用淚液感測血糖？遠程醫療照護公司Teladoc Health的技術可望在兩者之間搭起橋樑。這家公司專攻遠距醫療解決方案，其中一些做法與Google風格很搭，例如視訊聊天、虛擬記錄管理等。若結合Fitbit技術和Google平台，Teladoc將如虎添翼。Google Nest部門長期耕耘「智慧家庭」計畫，下一步會不會是「智慧看診室」？

• 金融科技：Square

另一合理併購目標是Square，可協助Google大舉進軍數位支付和銀行領域。Square業務起初聚焦於智慧手機刷卡裝置，後來跨足透過銷售點（POS）終端系統進行支付處理、庫存管理系統，甚至還設立資本與融資部門對小企業客戶放款。

Google的金融科技（fintech）事業表現不突出，尚未見到重大成果，面臨杵在21世紀金融科技市場門外的風險。若是併購Square，對Google獲利和投資人信心可望產生立竿見影的助力。儘管Square市值逾260億美元，並非便宜收購標的，但這家公司已經在賺錢了，事業還延伸至行動支付、網站建置、資料分析等數位商業解決方案，與Google似乎是絕配。

• 串流事業：Lions Gate

亞馬遜和蘋果正競相擴充影音串流內容，對Google構成壓力。若不能以自製節目支持YouTube TV訂閱服務，將缺乏可抵禦其他串流業者競爭的護城河。

這正是獅門影業（Lions Gate）可提供助力之處。迪士尼以710億美元併購20世紀福斯後，獅門這類中型製片公司面臨邊緣化。由此來看，獅門對平台的需求，與Google對片源需求同樣熱切。

獅門旗下擁有Starz及其姊妹頻道，以及熱門電影如「飢餓遊戲」系列和「暮光之城」系列，更重要的是深諳內容製作。這些都對Google極具吸引力。

• 雲端運算：Teradata

Teradata提供大數據分析解決方案，可用來優化網路效能、安全性並維護其他基礎設施。除雲端運算外，Teradata也對企業提供諮詢服務，協助客戶了解如何運用這些工具，而不是只把一大堆資料丟給你自己去解析。

Google近來推出雲端和數據產品，並加入真人元素為服務加值 ，也正朝這方向邁進。若Teradata併入旗下，有助Alphabet在眾多雲端運算服務商中凸顯自己與眾不同。

Teradata身價約35億美元，以Alphabet財力要併購並不吃力，且這家公司年營收達20億美元，獲利穩定成長，股價本益比低於15倍，意味無須支付過高的溢價。

• 人工智慧：Nuance

Nuance Communications專攻人工智慧（AI）領域，協助改善企業與其技術平台的交互關係。例如Nuance的語音辯識和「自然語言」解決方案，可在接收語音或文字輸入後，自動轉化為相應的決定。這顯然可應用於電話客服中心或客服聊天工具，但Nuance的人工智慧還能應用於其他眾多領域，包括協助分析病患症狀以利作精確診斷、協助企業向顧客推銷更高價產品或其他相關產品。