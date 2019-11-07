親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

全球牛奶價格狂飆 與這一國消費者愛喝奶蓋茶有關

2019-11-07 18:20經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

全球牛奶價格持續攀升，現已到達多年來高點，部分原因是中國大陸對乳製品的需求飆升。

中國大陸的經濟成長雖趨緩，但當地消費者正吃進更多添加在烘焙食品及茶飲的乳製品，像是乳霜奶蓋茶或起司奶蓋茶。乳製品以往雖非中國料理的主要素材，但陸消費者正喝進更多牛奶、追求甜點上頭擠滿鮮奶油，並把起司加進春捲和湯圓這類日常料理中。

華爾街日報報導，美國、歐洲及大洋洲去年的脫脂奶粉價格紛紛上漲，漲幅分別是31%、39%以及49%。脫脂奶粉是量產冰淇淋、巧克力、蛋糕以及麵包常見的原料。

根據美國乳製品出口協會（U.S. Dairy Export Council），美國、歐洲及大洋洲11月的脫脂奶粉價格為每公噸2,683美元（新台幣8.04萬元），創2014年10月以來的最高價位水平；全脂奶粉價格也比一年前上漲14%。

牛奶價格升高對全球酪農來說無疑是好消息，有助酪農走出前幾年飽受低報酬率折磨和部分地區供過於求的陰霾。例如美國2016年因牛奶價格崩跌，有大量供給過剩的牛奶被傾倒在農田和其他地方。

中國大陸正擴大進口牛奶以滿足國內消費者需求。自爆發毒奶粉事件以來，該國就轉向大量進口嬰兒奶粉及其他食品。根據海關數據，大陸到8月31日為止的前八個月對脫脂奶粉及全脂奶粉的進口量增加，分別比去年同期增加逾三分之一和23%。

部分分析師對中國大陸進口量躍增感到訝異，因為他們稍早才警告說美中貿易緊張和大陸經濟放緩可能拖累大陸的乳製品需求。

美國向來不是中國大陸的奶粉供應大國。即使如此，美國乳製品製造商依然雨露均霑，主因美國及亞洲的乳製品需求日增，以及受惠於全球其他兩大乳製品出口地區的價格上漲。

美國乳製品貿易顧問公司High Ground Dairy全球業務主管貝吉兒說，歐洲乳牛場明年的脫脂奶粉產量可能下滑，形同為美國酪農帶來絕佳的機會。

全球牛奶價格持續攀升，現已到達多年來高點，部分原因是中國大陸對乳製品的需求飆升。...
全球牛奶價格持續攀升，現已到達多年來高點，部分原因是中國大陸對乳製品的需求飆升。路透
分享

甜點

相關新聞

高通看明年5G手機賣2億支 分析師：iPhone也會出

2019-11-07 15:03

搶攻國外交通支付 台灣大車隊導入韓國電子錢包

2019-11-07 13:08

華為歐洲插旗抗美圍堵 投資誘App商使用系統

2019-11-07 13:02

一場戀情踩到職場地雷 他年薪4.8億的工作飛了

2019-11-07 10:00

高通財測強勁 反映智慧手機市場可能回溫

2019-11-07 08:30

麥當勞CEO讓股價翻倍，因與同事戀愛下台！現代管理，為何難接受辦公室戀情

2019-11-07 08:18

波音CEO遭砍薪 為737 Max事故負責？

2019-11-07 05:11

大砍凝聚力基金 歐盟各窮國跳腳

2019-11-07 05:10

全錄想併惠普 過氣明星大膽結合

2019-11-07 03:22

美股活水 3.4兆美元蠢動

2019-11-07 03:22

美長債走跌 賣壓湧現

2019-11-07 03:22

軟銀虧損 孫正義身價掉1,900億

2019-11-07 03:22

泰降息1碼 阻升匯價

2019-11-07 03:22

五大跡象趕走黑天鵝 全球經濟已度過最糟時期

2019-11-07 03:22

破冰？加國牛豬獲陸解禁

2019-11-07 00:05

BMW報捷 上季獲利增三成

2019-11-06 23:37

愛迪達上季業績優於預期

2019-11-06 23:35

瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31

瑪莎百貨整頓服飾部門有成 股價大漲7.9%

2019-11-06 22:15

BMW上季財報報喜 EBIT勁增三成

2019-11-06 21:32

德國9月工廠訂單轉為正成長！ 增幅還超乎預期

2019-11-06 19:17

兩年未獲中國訂單 波音主管現身進博會

2019-11-06 18:49

被WeWork害慘 軟銀孫正義：我眼睛糊到蚵仔肉

2019-11-06 18:26

愛迪達上季財報意外強勁 本季營收料衝高

2019-11-06 17:14

21世紀美國十大飆股出列！蘋果第7 榜首是…

2019-11-06 16:35

好市多祭出購物季超值優惠 蘋果商品最多下殺9,000元

2019-11-06 15:35

Uber虧損擴大 拚兩年轉盈

2019-11-06 00:04

微軟推「混合雲」 強槓亞馬遜

2019-11-06 00:04

軟銀投資新創 緊盯公司治理

2019-11-06 00:04

太空旅遊第一股失色 維京銀河股價直直落

2019-11-06 00:04

頁岩油衝擊 OPEC下修油市占有率

2019-11-06 00:04

印尼GDP成長率 兩年新低

2019-11-06 00:04

鑽石一哥戴比爾斯降價5％ 拚突圍

2019-11-06 00:04

車市不景氣 拖累全球經濟

2019-11-06 00:04

美股攻高 還有上漲空間

2019-11-06 00:01

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

一場戀情踩到職場地雷 他年薪4.8億的工作飛了

2019-11-07 10:00

美中雙方同意 將分階段相互取消懲罰性與報復性關稅

2019-11-07 15:56

五大跡象趕走黑天鵝 全球經濟已度過最糟時期

2019-11-07 03:22

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

摩門教家族墨西哥遇襲 倖存13歲少年步行23公里求救

2019-11-06 22:20

地球CO2僅0.04%火星96% 為何火星不暖化反而冷得要命？

2019-11-07 12:45

土耳其總統宣布 逮到巴格達迪妻子

2019-11-07 04:35

替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-07 12:29

影／通宵打電玩 泰資優生跪坐電腦桌前猝逝

2019-11-07 11:48

瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31

2張衛星圖看空汙／為何北京已改善 德里仍嚴重

2019-11-07 11:45

廚師用掃帚惡作劇 整根長柄「插進肛門刺穿腸」

2019-11-06 22:19

墨西哥慘案！毒梟屠殺婦孺 孩童被燒死、母親遭強暴

2019-11-06 19:55

2019全球最有價值百大品牌出爐！台灣有幾個入榜？

2019-11-07 08:52

肯塔基州變天、維吉尼亞州議會轉藍 川普牌失靈

2019-11-07 00:05

為何不與德國聯手對付中國？川普顧問：因為德國沒能力

2019-11-07 09:57

共和黨在地方選舉挫敗 川普連任警訊

2019-11-07 00:05

美國確定退出巴黎協定！川普不只跟中國賭氣，背後還有更多心機

2019-11-07 07:55

11歲女童遭父母活活餓死 300頁日記曝受虐過程

2019-11-07 15:26

西非布吉納法索加拿大礦場車隊遇襲 37死60傷

2019-11-07 06:59

尚未談妥 美官員：川習可能延到12月簽署貿易協議

2019-11-07 02:59

習近平會馬克宏 中法簽署150億美元貿易合約

2019-11-06 20:02

美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18

與犯罪集團多次衝突 萊巴倫家族遭謀殺不是第一次

2019-11-06 19:55

無懼杜特蒂居心叵測 菲律賓副總統接下掃毒大任

2019-11-06 22:45

反猶浪潮席捲西歐 瑞典猶太人自危

2019-11-07 05:13

歐羅巴航空機長搞飛機 荷蘭機場誤傳劫機事件

2019-11-07 05:09

麥當勞CEO讓股價翻倍，因與同事戀愛下台！現代管理，為何難接受辦公室戀情

2019-11-07 08:18

全錄想併惠普 過氣明星大膽結合

2019-11-07 03:22

美官員：「川習會」或延後至12月 地點可能在倫敦

2019-11-07 07:49

美股活水 3.4兆美元蠢動

2019-11-07 03:22

毒梟屠殺婦孺 傳遇害女與性奴邪教組織有關

2019-11-06 19:55

軟銀虧損 孫正義身價掉1,900億

2019-11-07 03:22

傳美中第一階段貿易協議延至12月簽署 地點可能為倫敦

2019-11-07 07:16

美長債走跌 賣壓湧現

2019-11-07 03:22

Airbnb力挽用戶信任 展開700萬物件清查工作

2019-11-07 10:32

「論文提台灣就沒收」 英批陸干預學術自由

2019-11-07 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top