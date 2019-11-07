全球牛奶價格狂飆 與這一國消費者愛喝奶蓋茶有關

2019-11-07 18:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



全球牛奶價格持續攀升，現已到達多年來高點，部分原因是中國大陸對乳製品的需求飆升。

中國大陸的經濟成長雖趨緩，但當地消費者正吃進更多添加在烘焙食品及茶飲的乳製品，像是乳霜奶蓋茶或起司奶蓋茶。乳製品以往雖非中國料理的主要素材，但陸消費者正喝進更多牛奶、追求甜點上頭擠滿鮮奶油，並把起司加進春捲和湯圓這類日常料理中。

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華爾街日報報導，美國、歐洲及大洋洲去年的脫脂奶粉價格紛紛上漲，漲幅分別是31%、39%以及49%。脫脂奶粉是量產冰淇淋、巧克力、蛋糕以及麵包常見的原料。

根據美國乳製品出口協會（U.S. Dairy Export Council），美國、歐洲及大洋洲11月的脫脂奶粉價格為每公噸2,683美元（新台幣8.04萬元），創2014年10月以來的最高價位水平；全脂奶粉價格也比一年前上漲14%。

牛奶價格升高對全球酪農來說無疑是好消息，有助酪農走出前幾年飽受低報酬率折磨和部分地區供過於求的陰霾。例如美國2016年因牛奶價格崩跌，有大量供給過剩的牛奶被傾倒在農田和其他地方。

中國大陸正擴大進口牛奶以滿足國內消費者需求。自爆發毒奶粉事件以來，該國就轉向大量進口嬰兒奶粉及其他食品。根據海關數據，大陸到8月31日為止的前八個月對脫脂奶粉及全脂奶粉的進口量增加，分別比去年同期增加逾三分之一和23%。

部分分析師對中國大陸進口量躍增感到訝異，因為他們稍早才警告說美中貿易緊張和大陸經濟放緩可能拖累大陸的乳製品需求。

美國向來不是中國大陸的奶粉供應大國。即使如此，美國乳製品製造商依然雨露均霑，主因美國及亞洲的乳製品需求日增，以及受惠於全球其他兩大乳製品出口地區的價格上漲。