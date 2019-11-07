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貝佐斯豪宅設25間浴室？前美部長籲徵富人稅

2019-11-07 16:03經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

前美國勞工部長賴克（Robert Reich）日前在推特上發文，只用幾行字描述世界首富亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的豪宅有多奢華，據此呼籲徵富人稅。這則推文立刻在網路上瘋傳。

賴克在前美國總統柯林頓時代擔任勞工部長，曾獲時代雜誌（Time）評選為20世紀十大施政效果最卓著的內閣部長之一。他是一位羅德學者、暢銷書作家，現任加州大學柏克萊分校公共政策教授。

賴克5日推文說：「貝佐斯在華盛頓特區（DC）的豪宅將有：2座電梯、25間浴室、1,006組燈具，還有一座全功能電影院。不到兩個月前，亞馬遜旗下的Whole Foods剛刪減非全職員工的健保福利。課富人稅吧。」

這則推文像病毒傳播一般在網路上瘋傳，短短兩天引來12.7萬人按讚，也在Reddit網站上掀起很大的回響，多數人為賴克大聲疾呼課徵富人稅報以喝彩。

不過，也有一些例外。一名網名「Prethor」的Reddit用戶就回應說：「這麼做如何：貝佐斯全面裁員並以機器取而代之。失業的人可以另尋雇主、自己創業或是吃土。要當個有權勢的X蛋很容易，但要創立起一家規模數十億美元的公司，甚至一家小公司，就不是那麼簡單。」

推特上的回應文往往引用美國參議員華倫（Elizabeth Warren）的競選口號：「華倫有計畫可解決那個問題。」

華倫正角逐民主黨總統候選人提名，近來民調支持度持續攀升。她已提出一套計畫，包括對淨值逾10億美元的富人課稅，每1美元課6美分，徵得的稅金將當作改革健保的經費來源。

她說：「若不必對中產階級開徵新的稅，改為要求巨型公司、富人和關係良好的人繳納該繳的稅，就有財源能實施全民聯邦醫療保險（Medicare for All），那正是我們應該做的事。」

亞馬遜執行長貝佐斯。美聯社
亞馬遜執行長貝佐斯。美聯社
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