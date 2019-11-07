上海超級工廠 特斯拉願景成敗在此一舉

2019-11-07 10:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



電動車大廠特斯拉在中國大陸上海興建的超級工廠進度飛快，彭博資訊指出，特斯拉執行長馬斯克的願景能否實現，成敗在此一舉。

特斯拉上海超級工廠（Gigafactory 3）今年1月動工，目前已近完工，數周後即可投產。這是大陸第一家外國汽車製造商全資工廠，也是特斯拉在美國以外的第一家工廠。馬斯克重資押注在全球最大電動汽車市場，特斯拉也即將面臨是否能繼續獲利的關鍵考驗。

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馬斯克預測，今年年底特斯拉在上海的生產量將達每周至少1,000輛，並示意未來的目標是每周3,000輛。

由於特斯拉股價震盪，財務吃緊，投資人將密切關注該公司產量提升的狀況。特斯拉投入數十億美元資金興建上海超級工廠，將成為該公司是否有能力擊敗當地對手、抵擋戴姆勒和BMW等同業挑戰的決定性因素。

上海廠生產的Model 3車款僅在大陸銷售，起價約5萬美元，比進口的車款略低，但將擁有較多功能，藉此在面對低成本的中國本土製造商時更具競爭力。中國的北汽和比亞迪電動售價，幾乎只有Model 3的一半。