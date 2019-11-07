高通財測強勁 反映智慧手機市場可能回溫
2019-11-07 08:30
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美國晶片大廠高通周三公布財報，上季營收優於預期，並預測本季營收強勁，反映智慧手機市場可能正在緩慢回升。高通公布財報後，盤後股價一度上漲5%。
高通連續五個年度營收下滑，投資人關注該公司是否能將其5G無線技術領導地位轉化為營收成長。儘管年度營收下滑，但高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）表示，市場比原先預期強勁，且明年初的5G快速普及可望使高通受惠。
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今年以來，高通股價累計上漲49%。
--截至9月29日止的第4季，不包括特殊項目的每股盈餘為0.78美元。優於分析師預期的0.71美元。
--第4季營收下滑17%至48.1億美元，優於分析師平預期的47.1億美元。
--本季營收估在44億美元至52億美元之間，分析師預估均值為47.8億美元。
-本季每股盈餘估在0.8美元至0.9美元之間，分析師預估均值為0.77美元
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