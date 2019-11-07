麥當勞CEO讓股價翻倍，因與同事戀愛下台！現代管理，為何難接受辦公室戀情

史蒂夫·伊斯布魯克（Steve Easterbrook）在擔任麥當勞執行長期間，讓公司股價翻了一倍。 路透社 分享 facebook

摘要 1.麥當勞執行長伊斯布魯克（Steve Easterbrook）3日遭到公司解僱，理由不是成績不好，而是他與員工談了戀愛 2.伊斯布魯克在位期間，讓麥當勞股價翻了一倍，儘管交出亮眼成績單，仍沒辦法讓他保住自己的烏紗帽 VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！ 3.調查顯示，「道德問題」已成為全球CEO「被下台」的首要風險因素

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當CEO，是讓公司賺錢重要？還是價值觀重要？

「有鑒於公司的價值觀政策，我同意董事會的決策，現在是我離開公司、繼續往前進的時候。」

速食巨人麥當勞，3日突然發出聲明，宣布開除執行長史蒂夫·伊斯布魯克（Steve Easterbrook），理由是他違反了公司內規，與內部同事發生辦公室戀情。

即使現年52歲的伊斯布魯克，早已是離婚的單身狀態，這段關係也並不屬於婚外情醜聞範疇，甚至麥當勞公告也指出兩人是「合意交往」，但公司仍認為，這個事件，是伊斯布魯克一個決策上的「錯誤判斷」。

戰功彪炳，也擋不了辦公室戀情負面衝擊

伊斯布魯克自2015年3月起便開始擔任麥當勞CEO，期間，他帶領這家傳統速食巨人，一步步邁出數位化轉型腳步，股價也從接手時的90出頭美元一路成長，到現在的188.66美元，整整翻了一倍。

這位1993年就開始進入麥當勞服務的老將，在4年前接任CEO時，麥當勞正面臨因消費者健康意識崛起、本土及國際對手競爭等因素的營收衝擊，為此，伊斯布魯克啟動了一系列的科技轉型政策，來挽救這個速食龍頭。

藉由頻頻買下科技公司，引入像是AI、語音辨識新技術，加上迎合消費者健康需求，調整原本外界印象中「油膩膩」的速食菜單，伊斯布魯克逐漸讓這個老牌餐飲巨人享受到數位轉型紅利，市場也透過股價給出了正面反應。

不過，再多的戰功，都沒能讓他挺過這一次的辦公室戀情風暴。

想好好當CEO 讓公司賺錢可能還不夠

資誠聯合會計師事務所今年所發佈的《2018 CEO接班研究報告》，分析了全球市值前2500大企業的CEO接班過程，結果指出，去年全球CEO離職率來到了17.5%，創下19年以來的新高。這顯示，CEO，是個越來越難當的職位。

調查顯示，去年全球離職的400多位CEO中，約有2成是被迫下台，其中，「道德問題」為最大宗的被迫離職原因，占比近4成，其次是財務績效與董事會鬥爭。

埃默里大學商學院教授詹姆斯（Erika James）表示，公司、企業高層與董事會成員的私人關係（不論是合意或非自願），現在都已變得比過去更加敏感。

《時代》雜誌（Time）引述專家說法指出，在反性騷擾的「#MeToo運動」意識崛起的背景下，現今企業面對任何不適宜的私人關係事件，都只能選擇強制出手制裁，即使是成功的高階經理人也無法倖免。

除了伊斯布魯克，去年，同樣是帶領公司轉型有功的英特爾（Intel）CEO布萊恩·科在奇（Brian Krzanich），也因為與公司員工交往，選擇自行下台，為5年的Intel執行長生涯劃下句點。

道德問題，已經成為每位CEO除了焦頭爛額的營運外，必須時時刻刻面對的私人課題。

公司治理的新關鍵字：價值觀

根據財經媒體《CNBC》所做的「工作場所幸福感調查」，其中有高達9成的受訪員工表示，「擁有明確的價值觀」是受雇者眼中判斷公司好壞的重要指標。此外，調查顯示共有1/3年輕勞工，在過去五年辭職，原因就跟「道德問題」有關。

伊斯布魯克的案例，對於所有企業管理者，都是一記警鐘。未來，讓公司賺錢可能只是一個好CEO的必備基本門檻，至於該如何做長做久，恐怕每位CEO都必須先好好思考，自己有沒有符合伊斯布魯克離職信中所提到的「公司價值觀」。

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