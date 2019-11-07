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聯合報社論／吳敦義聽不懂趙少康的弦外之音？

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台股ADR漲跌互見 台積電漲0.17%

2019-11-07 07:58經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周三漲跌互見，台積電漲0.17%。

道瓊工業指數微幅下跌0.07點，報27,492.56點；標普500指數上漲2.16點或0.07%，報3,076.78點；那斯達克指數下跌24.05點或0.29%，跌至8,410.63點。

台灣加權股價指數周三上漲9.04點或0.08%，收11,653.07點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.18 -0.77

中華電 CHT 37.12 +0.32

台積電 TSM 53.64 +0.17

聯電 UMC 2.36 +0.00

資料來源：彭博資訊

台股台積電標普

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