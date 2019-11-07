庫存遽增及貿易協議變數令油價挫跌 金價上漲

2019-11-07 07:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周三下跌，因美國原油庫存增幅高於預期，且美中貿易協議可能延至12月簽署；貿易協議前景出現變數，也使金價走高。

布蘭特原油期貨下跌1.22美元或1.94%，結算價報每桶61.74美元。西德州原油期貨下跌0.88美元或1.54%，結算價報每桶56.35美元。

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知情人士透露，美中簽署第一階段貿易協議的時間可能延至12月，因為雙方仍在磋商協議的條款和簽署地點。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，截至11月1日該周，美國原油庫存大幅增加790萬桶，遠高於分析師預期的增加150萬桶。

瑞穗期貨部門董事Bob Yawger表示：「EIA的報告悲觀，出口是庫存增加的主要來源。這在很大程度上與美國對對中遠集團的制裁有關。」

另外，報導指出OPEC+最大的產油國在下個月開會時不會推動進一步削減石油供給，也打壓油價。

金價周二觸及1,479.25美元的三周低點，創下9月底以來最大單日跌幅，但周三反彈，市場對美中貿易取得突破的疑慮，提振避險需求。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,490.75美元。美國黃金期貨上漲0.6%，結算價報每英兩1,493.10美元。

High Ridge Futures金屬期貨交易主管David Meger表示：「中國正在敦促美國取消9月實施的關稅，作為第一階段貿易協議的一部分，這讓市場質疑協議能在11月簽署的說法。」

貿易戰是黃金上漲的主要原因之一，在經濟和政治不穩定時期，黃金是避險資產，今年以來累計上漲約16%。