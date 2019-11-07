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大砍凝聚力基金 歐盟各窮國跳腳

2019-11-07 05:10台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

受到英國脫歐的影響，歐盟預計將平衡區域發展的凝聚力基金大砍10%，對此，16個國家共同發佈聲明反對，要求維持原本的金額並且放寬對於用途的限制。在歐盟，富國往往必須協助窮國的發展，這個爭議僅是富國和窮國之間矛盾的冰山一角。

大砍凝聚力基金

凝聚力基金為減少歐盟地區發展差異的金融工具，援助國民生產毛額低於歐盟平均90%的國家，2014至2020年共援助了包含捷克、匈牙利、保加利亞等15國，但歐盟對於資金用途有所限制。《華盛頓郵報》指出，由於英國脫歐後歐盟預算將減少，歐盟執委會正計畫將在2021至2027年間，大砍10%凝聚力基金。

根據《捷克國立電台》報導，捷克、匈牙利等17個「凝聚力之友」的政府代表，5日在布拉格會面，會後除了義大利外的16國都共同發表聲明，要求維持過去的資金規模，並給予各國更彈性的運用。

歐盟貧富國家矛盾

捷克總理巴比什表示，成員國有能力決定應將資源用於何處，這是最有效率分配資金的方法。根據《路透社》的報導，巴比什認為即使英國退出歐盟，預算在邊境巡邏方面也或許可以省下一筆錢。匈牙利總理維克多宣稱：「歐盟執委會的提案很不公平，富國更富，窮國更窮。」

《捷克國立電台》指出，這個爭議其實是歐盟兩大陣營的矛盾之一，一邊是比較富有的國家作為援助者，另一邊窮國作為被援助者。面對英國脫歐之後的預算缺口，德國已經承諾要增加自己的貢獻，以維護歐元區的經濟穩定以及加強結構性改革，其他國家尚未表態。

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歐盟捷克英國

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