波音CEO遭砍薪 為737 Max事故負責？

2019-11-07 05:11 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



波音出包求停損，先拿總裁祭旗？波音公司新任董事長戴夫·卡爾洪表示，首席執行長（CEO）丹尼斯·穆倫堡2019年和2020年的薪水都將被大幅削減。卡爾洪10月被波音董事會任命為非執行董事長，他曾說對穆倫堡「充滿信心」，並相信職位分離能讓他將全部精力投注在公司營運。

CEO自請減薪

根據《彭博社》報導，股票和獎金佔穆倫堡薪資的絕大部分，2018年他的總薪酬為2,340萬美元，其中2,040萬為股票和獎金形式。卡爾洪補充說，波音董事會認為，穆倫堡在這次危機中做得很好，這位CEO仍然令董事會充滿信心，是繼續領導公司的合適人選。

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根據《CNN》報導，卡爾洪5日早上接受採訪時表示，穆倫堡2日早上打電話給他，建議他今年不應該持有任何股票或紅利。降薪歸因於該公司在2次致命的737 Max墜機事故中造成346人喪生。這款飛機自3月以來已經停飛，這使波音損失了數十億美元，波音準備支付50億美元的賠償金，並與墜機受害者家屬達成和解。

聽證會遭砲轟

上週，穆倫堡在國會山莊上受到參眾議院委員2天的嚴厲訊問，其中一些人質疑他是應該辭職還是放棄薪水。民主黨眾議員史蒂夫·科恩說：「您說您要承擔責任，『問責制』是什麼意思？您要減薪嗎？從現在開始免費工作，直到可以解決這個問題為止？」

股票和獎金佔穆倫堡薪資的絕大部分，2018年他的總薪酬為2,340萬美元，其中2,040萬為股票和獎金形式。（photo by Wikimedia Commons）

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