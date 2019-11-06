親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強／陳鴻文再見三振！ 中華3:0完封委內瑞拉晉級

專家：歐洲央行明年升息機率為25%

2019-11-06 22:58經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

德意志資產管理公司（DWS）預估，歐洲央行（ECB）總裁拉加德將在她的第一年任期內升息一次，DWS並說，全球經濟陷入衰退的風險非常低。

DWS歐非中東投資長蕭賀（Georg Schuh）在路透2020年全球投資展望高峰會中表示，市場似乎幾乎不再考量ECB新總裁上任後扭轉負利率政策可能性。他說：「這可能是最令人意想不到的事，可能為ECB帶來全新的樣貌。」

蕭賀認為在拉加德八年任期的頭幾年內，ECB升息一次的可能性提高，如果調升將是ECB自2011年7月來首度升息。

蕭賀預估，ECB在四年內升息的機率為50%，這很大一部分取決於經濟情勢，而歐洲目前的存款利率處於負0.5%的歷史低點，但若經濟狀況良好，ECB非常有可能將負利率升息至0%。

蕭賀表示，由於德國有愈來愈多人反對實施負利率政策，政壇老手拉加德可能利用這一點說服德國提高財政支出，以讓ECB推動利率正常化。蕭賀也說，若有必要，ECB屆時可能透過購債繼續維持寬鬆政策。

此外，蕭賀樂觀看待全球經濟展望，認為不管在美國或其他地方，經濟衰退的可能性非常低，甚至比市場預期還低。蕭賀以美國2年期及10年期公債殖利率差擴大為例，「殖利率曲線將更加陡峭，若我對全球經濟的看法正確，兩者的殖利率差可能至少是目前的兩倍」。

德意志資管理公司預估，ECB總裁拉加德將在她的第一年任期內升息一次，因認為全球陷...
德意志資管理公司預估，ECB總裁拉加德將在她的第一年任期內升息一次，因認為全球陷入衰退的風險非常低。路透
分享

ECB德國

相關新聞

瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31

瑪莎百貨整頓服飾部門有成 股價大漲7.9%

2019-11-06 22:15

BMW上季財報報喜 EBIT勁增三成

2019-11-06 21:32

德國9月工廠訂單轉為正成長！ 增幅還超乎預期

2019-11-06 19:17

兩年未獲中國訂單 波音主管現身進博會

2019-11-06 18:49

被WeWork害慘 軟銀孫正義：我眼睛糊到蚵仔肉

2019-11-06 18:26

愛迪達上季財報意外強勁 本季營收料衝高

2019-11-06 17:14

21世紀美國十大飆股出列！蘋果第7 榜首是…

2019-11-06 16:35

好市多祭出購物季超值優惠 蘋果商品最多下殺9,000元

2019-11-06 15:35

員工生產力提升4成！ 日本微軟週休三日大受好評

2019-11-06 15:24

豬來了！中加關係破冰 陸恢復豬、牛肉進口

2019-11-06 14:22

核勒索！伊朗恢復提煉濃縮鈾

2019-11-06 13:06

T-Mobile與Sprint合併有望 圖5G發展

2019-11-06 09:57

半導體業擁抱EUV技術 資本支出直線攀升

2019-11-06 08:58

關係破冰！中國同意恢復進口加拿大豬肉及牛肉

2019-11-06 08:44

緊張關係緩解 中國解除對加拿大豬牛肉進口禁令

2019-11-06 08:33

明年簽約？特斯拉傳與寧德時代達成電池供應初步協議

2019-11-06 07:35

美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌

2019-11-06 05:52

Uber虧損擴大 拚兩年轉盈

2019-11-06 00:04

微軟推「混合雲」 強槓亞馬遜

2019-11-06 00:04

軟銀投資新創 緊盯公司治理

2019-11-06 00:04

太空旅遊第一股失色 維京銀河股價直直落

2019-11-06 00:04

頁岩油衝擊 OPEC下修油市占有率

2019-11-06 00:04

印尼GDP成長率 兩年新低

2019-11-06 00:04

鑽石一哥戴比爾斯降價5％ 拚突圍

2019-11-06 00:04

車市不景氣 拖累全球經濟

2019-11-06 00:04

美股攻高 還有上漲空間

2019-11-06 00:01

匈牙利計劃讓華為參與該國5G網絡建設

2019-11-05 23:36

經濟出現生機 澳洲央行維持利率不變

2019-11-05 22:49

美股早盤 續攀高

2019-11-05 22:47

金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36

印度退出 RCEP拚明年簽署

2019-11-05 00:57

歐元區製造業景氣沒起色 PMI連九月低於榮枯線

2019-11-05 00:56

辦公室戀情的苦果 麥當勞執行長被解僱

2019-11-05 00:53

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14

不說還以為是一堆蛋！芬蘭海灘出現奇怪冰球

2019-11-06 09:40

聯合國研究報告：美中貿易戰 台灣成上半年最大受益者

2019-11-06 07:38

波音：「眾所周知原因」 已兩年在中國賣不出飛機

2019-11-06 10:43

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 08:51

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30

沖繩首里城大火 正殿地下世界遺產結構確定受損

2019-11-05 23:33

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top