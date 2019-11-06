專家：歐洲央行明年升息機率為25%
2019-11-06 22:58
經濟日報 編譯洪啟原
／綜合外電
德意志資產管理公司（DWS）預估，歐洲央行（ECB）總裁拉加德將在她的第一年任期內升息一次，DWS並說，全球經濟陷入衰退的風險非常低。
DWS歐非中東投資長蕭賀（Georg Schuh）在路透2020年全球投資展望高峰會中表示，市場似乎幾乎不再考量ECB新總裁上任後扭轉負利率政策可能性。他說：「這可能是最令人意想不到的事，可能為ECB帶來全新的樣貌。」
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蕭賀認為在拉加德八年任期的頭幾年內，ECB升息一次的可能性提高，如果調升將是ECB自2011年7月來首度升息。
蕭賀預估，ECB在四年內升息的機率為50%，這很大一部分取決於經濟情勢，而歐洲目前的存款利率處於負0.5%的歷史低點，但若經濟狀況良好，ECB非常有可能將負利率升息至0%。
蕭賀表示，由於德國有愈來愈多人反對實施負利率政策，政壇老手拉加德可能利用這一點說服德國提高財政支出，以讓ECB推動利率正常化。蕭賀也說，若有必要，ECB屆時可能透過購債繼續維持寬鬆政策。
此外，蕭賀樂觀看待全球經濟展望，認為不管在美國或其他地方，經濟衰退的可能性非常低，甚至比市場預期還低。蕭賀以美國2年期及10年期公債殖利率差擴大為例，「殖利率曲線將更加陡峭，若我對全球經濟的看法正確，兩者的殖利率差可能至少是目前的兩倍」。
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