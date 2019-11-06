拚假期銷售！零售商今年數位招數百出

2019-11-06 22:52 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



想搶年終大拍賣商品？預先傳優惠訊息給你。要買玩具？掃描型錄頁面即可。以上只是美國零售商迎接年終假期購物季推出眾多數位工具中的兩種，希望借助科技方便消費者找尋禮品、選購耶誕樹和挑選適合宴會穿的服裝，讓購物和結帳過程更為便捷。

今日美國報（USA Today）報導，有些運用科技裝置的服務一年到頭都提供，例如目標百貨（Target）店員持掌上型裝置，讓購物者不論置身店裡哪個角落，都能完成付款結帳。但有些數位服務專門為今年假期購物季而推出。

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電子產品零售商百思買（Best Buy）為來店購物者推出優惠訊息簡訊通知服務，顧客登記加入後，便可收到簡訊提醒優惠活動即將登場，像是去年主打的「20天優惠商品特賣會」。

沃爾瑪（Walmart）則首度推出一項服務，讓顧客先以智慧手機掃描假期玩具商品型錄，然後用沃爾瑪應用程式（App）購買該款玩具。App顯示的店內地圖會導引購物者到正確貨架，取得想買的玩偶、科技玩具或桌遊，接下來不必到收銀台排隊付款，可直接請在店內穿梭的店員協助結帳。

已擬定假期購物清單但不知該買哪一款好的消費者，可用沃爾瑪線上禮品找尋工具，回答幾個問題，例如理想價格區間，就會篩選出一串建議商品。

沃爾瑪美國事業執行副總裁Steve Bratspies說：「我們已採用一些科技解決方案，讓實體店內或沃爾瑪網站上購物儘可能順暢簡便。」

目標百貨App可讓顧客測量耶誕樹，只需點選一棵人造樹的圖片，透過擴增實境（augmented reality，簡稱AR）應用，即可預覽這棵樹擺在家中的模樣。

不知今年耶誕假期該穿什麼赴宴嗎？諾斯壯（Nordstrom）全年都有的數位造型服務可提供協助，只要在諾斯壯App點選「外觀」（looks）圖像，再選擇「造型師」，經過一番討論後，造型師就會提供一些建議。

假期購物季對零售業者是一年當中最重要的時節，運用科技工具提供服務，可能討購物者歡心，進而推升獲利。