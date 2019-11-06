親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強／陳鴻文再見三振！ 中華3:0完封委內瑞拉晉級

拚假期銷售！零售商今年數位招數百出

2019-11-06 22:52經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

想搶年終大拍賣商品？預先傳優惠訊息給你。要買玩具？掃描型錄頁面即可。以上只是美國零售商迎接年終假期購物季推出眾多數位工具中的兩種，希望借助科技方便消費者找尋禮品、選購耶誕樹和挑選適合宴會穿的服裝，讓購物和結帳過程更為便捷。

今日美國報（USA Today）報導，有些運用科技裝置的服務一年到頭都提供，例如目標百貨（Target）店員持掌上型裝置，讓購物者不論置身店裡哪個角落，都能完成付款結帳。但有些數位服務專門為今年假期購物季而推出。

電子產品零售商百思買（Best Buy）為來店購物者推出優惠訊息簡訊通知服務，顧客登記加入後，便可收到簡訊提醒優惠活動即將登場，像是去年主打的「20天優惠商品特賣會」。

沃爾瑪（Walmart）則首度推出一項服務，讓顧客先以智慧手機掃描假期玩具商品型錄，然後用沃爾瑪應用程式（App）購買該款玩具。App顯示的店內地圖會導引購物者到正確貨架，取得想買的玩偶、科技玩具或桌遊，接下來不必到收銀台排隊付款，可直接請在店內穿梭的店員協助結帳。

已擬定假期購物清單但不知該買哪一款好的消費者，可用沃爾瑪線上禮品找尋工具，回答幾個問題，例如理想價格區間，就會篩選出一串建議商品。

沃爾瑪美國事業執行副總裁Steve Bratspies說：「我們已採用一些科技解決方案，讓實體店內或沃爾瑪網站上購物儘可能順暢簡便。」

目標百貨App可讓顧客測量耶誕樹，只需點選一棵人造樹的圖片，透過擴增實境（augmented reality，簡稱AR）應用，即可預覽這棵樹擺在家中的模樣。

不知今年耶誕假期該穿什麼赴宴嗎？諾斯壯（Nordstrom）全年都有的數位造型服務可提供協助，只要在諾斯壯App點選「外觀」（looks）圖像，再選擇「造型師」，經過一番討論後，造型師就會提供一些建議。

假期購物季對零售業者是一年當中最重要的時節，運用科技工具提供服務，可能討購物者歡心，進而推升獲利。

顧問公司PwC合夥人Samrat Sharma說：「假期購物應該是一種趣事，但事實上，許多消費者沒什麼時間，所以很重視便利性。零售商投顧客所好，提供各式各樣的數位服務，有助於提供更便捷的購物體驗。」

在店內穿梭的沃爾瑪店員協助顧客結帳，免去在收銀台排長龍的麻煩。美國各大零售業者為...
在店內穿梭的沃爾瑪店員協助顧客結帳，免去在收銀台排長龍的麻煩。美國各大零售業者為衝高年底購物季銷售，已備妥各式各樣的數位服務，希望帶給顧客更便捷的購物體驗。美聯社
分享

沃爾瑪桌遊擴增實境

相關新聞

瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31

瑪莎百貨整頓服飾部門有成 股價大漲7.9%

2019-11-06 22:15

BMW上季財報報喜 EBIT勁增三成

2019-11-06 21:32

德國9月工廠訂單轉為正成長！ 增幅還超乎預期

2019-11-06 19:17

兩年未獲中國訂單 波音主管現身進博會

2019-11-06 18:49

被WeWork害慘 軟銀孫正義：我眼睛糊到蚵仔肉

2019-11-06 18:26

愛迪達上季財報意外強勁 本季營收料衝高

2019-11-06 17:14

21世紀美國十大飆股出列！蘋果第7 榜首是…

2019-11-06 16:35

好市多祭出購物季超值優惠 蘋果商品最多下殺9,000元

2019-11-06 15:35

員工生產力提升4成！ 日本微軟週休三日大受好評

2019-11-06 15:24

豬來了！中加關係破冰 陸恢復豬、牛肉進口

2019-11-06 14:22

核勒索！伊朗恢復提煉濃縮鈾

2019-11-06 13:06

T-Mobile與Sprint合併有望 圖5G發展

2019-11-06 09:57

半導體業擁抱EUV技術 資本支出直線攀升

2019-11-06 08:58

關係破冰！中國同意恢復進口加拿大豬肉及牛肉

2019-11-06 08:44

緊張關係緩解 中國解除對加拿大豬牛肉進口禁令

2019-11-06 08:33

明年簽約？特斯拉傳與寧德時代達成電池供應初步協議

2019-11-06 07:35

美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌

2019-11-06 05:52

Uber虧損擴大 拚兩年轉盈

2019-11-06 00:04

微軟推「混合雲」 強槓亞馬遜

2019-11-06 00:04

軟銀投資新創 緊盯公司治理

2019-11-06 00:04

太空旅遊第一股失色 維京銀河股價直直落

2019-11-06 00:04

頁岩油衝擊 OPEC下修油市占有率

2019-11-06 00:04

印尼GDP成長率 兩年新低

2019-11-06 00:04

鑽石一哥戴比爾斯降價5％ 拚突圍

2019-11-06 00:04

車市不景氣 拖累全球經濟

2019-11-06 00:04

美股攻高 還有上漲空間

2019-11-06 00:01

匈牙利計劃讓華為參與該國5G網絡建設

2019-11-05 23:36

經濟出現生機 澳洲央行維持利率不變

2019-11-05 22:49

美股早盤 續攀高

2019-11-05 22:47

金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36

印度退出 RCEP拚明年簽署

2019-11-05 00:57

歐元區製造業景氣沒起色 PMI連九月低於榮枯線

2019-11-05 00:56

辦公室戀情的苦果 麥當勞執行長被解僱

2019-11-05 00:53

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14

不說還以為是一堆蛋！芬蘭海灘出現奇怪冰球

2019-11-06 09:40

聯合國研究報告：美中貿易戰 台灣成上半年最大受益者

2019-11-06 07:38

波音：「眾所周知原因」 已兩年在中國賣不出飛機

2019-11-06 10:43

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 08:51

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30

沖繩首里城大火 正殿地下世界遺產結構確定受損

2019-11-05 23:33

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

請願建議與台建交 德民眾：為台灣處境打抱不平

2019-11-06 08:27

以航波音747退役 空中畫「自畫像」飛完最後一程

2019-11-06 13:11

隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34

假裝放行突從後開槍 以色列女警「貪好玩」攻擊巴人

2019-11-06 10:35

影／工人點燃報紙丟化糞池 引爆沼氣當場被活埋

2019-11-06 13:31

川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗

2019-11-06 14:14

歐巴馬矽谷籌款 門票35.5萬美元比房貴

2019-11-06 05:13

川普長子小唐納：父親要我推特發文緩和點

2019-11-06 03:40

美駐歐盟大使改口 扣住對烏援款和調查拜登有關

2019-11-06 06:02

美退出巴黎協定 好壞參半

2019-11-06 00:02

半導體業擁抱EUV技術 資本支出直線攀升

2019-11-06 08:58

愛荷華簽約 陸用面子換裡子

2019-11-05 23:58

影／美超人氣炸雞堡重出江湖 飢餓行銷竟鬧出人命

2019-11-06 13:24

明年簽約？特斯拉傳與寧德時代達成電池供應初步協議

2019-11-06 07:35

三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47

貪眼前賠未來 美國不再偉大

2019-11-05 23:50

美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌

2019-11-06 05:52

陸喊撤部分關稅 美中協議增變數

2019-11-05 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top