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瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

瑞銀集團（UBS）問卷調查顯示，隨著服飾消費不斷移往網路、遠離實體店面，愈來愈多人逛百貨公司不再是為了買衣服，而是為了去美食街吃東西。

這家投資銀行表示，美國目前所有的服飾銷售有25%在網路上進行，預料此比率到2023年還會再攀升至31%。受此影響最深的將是連鎖百貨業，這項服飾業的「變革」，將會繼續維持「至少五年」。

分析師Jay Sole表示：「消費者都說，他們來百貨公司的目的，愈來愈常是為了去美食街吃東西，或只想約人打發時間，而不是為了逛店面。」「既然百貨公司不再是消費者尋找潮流的地方，他們來逛百貨的原因自然也跟著改變。線上購物的便利性，是連續第六年造成美國消費者少逛大型百貨的原因。」

UBS表示，在這份對超過2,500名消費者的調查中，到百貨公司是為了購物的比率從去年的25%下滑至今年的20%，回答用餐的比率從4%上升至7%。

UBS說，這項轉變主要由年輕消費者所帶動。年齡介在18至34歲間的民眾，比年長世代更常上網買衣服。舉例來說，18至24歲的消費者今年有38%服飾預算用在網購上，比2014年的32%提升。

Sole表示：「網路從根本上挑戰了百貨公司的定位。百貨公司曾經是流行事物的聚集地，消費者可一窺所有時尚潮流。但現在絕大部分的時尚都在網路上，消費者不再需要百貨幫助他們了解什麼是潮流。」

瑞銀集團（UBS）調查顯示，消費者逛百貨的主要目的不再是購物，為了吃東西的比率愈...
瑞銀集團（UBS）調查顯示，消費者逛百貨的主要目的不再是購物，為了吃東西的比率愈來愈高。 路透
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