瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



瑞銀集團（UBS）問卷調查顯示，隨著服飾消費不斷移往網路、遠離實體店面，愈來愈多人逛百貨公司不再是為了買衣服，而是為了去美食街吃東西。

這家投資銀行表示，美國目前所有的服飾銷售有25%在網路上進行，預料此比率到2023年還會再攀升至31%。受此影響最深的將是連鎖百貨業，這項服飾業的「變革」，將會繼續維持「至少五年」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分析師Jay Sole表示：「消費者都說，他們來百貨公司的目的，愈來愈常是為了去美食街吃東西，或只想約人打發時間，而不是為了逛店面。」「既然百貨公司不再是消費者尋找潮流的地方，他們來逛百貨的原因自然也跟著改變。線上購物的便利性，是連續第六年造成美國消費者少逛大型百貨的原因。」

UBS表示，在這份對超過2,500名消費者的調查中，到百貨公司是為了購物的比率從去年的25%下滑至今年的20%，回答用餐的比率從4%上升至7%。

UBS說，這項轉變主要由年輕消費者所帶動。年齡介在18至34歲間的民眾，比年長世代更常上網買衣服。舉例來說，18至24歲的消費者今年有38%服飾預算用在網購上，比2014年的32%提升。