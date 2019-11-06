BMW上季財報報喜 EBIT勁增三成
2019-11-06 21:32
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
德國豪車品牌寶馬（BMW）第3季營業利益勁增三成，一掃近幾季陰霾，主要受益於運動休旅車（SUV）車款熱銷以及撙節計畫奏效。
寶馬6日公布，上季息前稅前獲利（EBIT）躍增33%至22.9億歐元（25.4億美元），優於分析師預期的21.6億歐元。營收成長近8%至267億美元，主要受益於中國銷售強勁。
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汽車部門的利潤率從去年同期的4.4%攀升至6.6%，去年此時歐洲新的排放標準上路，導致庫存增加，不只如此，同業大打價格戰也衝擊寶馬利潤。寶馬上季汽車銷售僅成長3.6%，但銷售生力軍從轎車轉向X3、X4等利潤較高的SUV車款。
寶馬在今年稍早推動大規模成本削減計畫，目標是在2022年底前撙節120億歐元，藉此資助開發電動車與自動駕駛等數位科技的費用。財務長彼得說：「提升效率的策略正在開花結果。」
隨著寶馬準備推出電動車，該公司預期，汽車部門的稅前獲利將大幅下降、交車數微幅成長，而EBIT利潤率將介於4.5%至6.5%之間。寶馬預估電動車的需求（含油電混和車）將在2021年之前增加一倍，2021年至2025年電動車每年銷售將成長30%。
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